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Kızılcık faydaları: Kızılcık neye iyi gelir, faydaları ve zararları nedir?

Doğada çeşit çeşit var olan ve biz insanlar için birçok faydası olan meyveler bulunmaktadır. Varlığı yüzyıllar öncesine dayanan ve ülkemizin Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgesinde yetişen kızılcık da bunlardan biridir. Herkes tarafından sıklıkla tüketilen meyvelerden biri olmayan kızılcığın sağlık üzerinde ise saymakla bitmeyen yaraları bulunmaktadır. Kızılcığın yararları birçok kişinin merak ettiği konular arasındadır. İşte o faydalar ve kızılcık hakkında merak edilenler…

Kızılcık Faydaları Nelerdir? Kızılcık Neye İyi Gelir, Faydaları ve Zararları Nedir?
Kızılcığın bilinmeyen faydaları
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Ekşi, buruk tadıyla dikkat çeken ve bu nedenle de genellikle çeşitli formlarda tüketilen kızılcık meyvesi tam bir vitamin deposu olma özelliğini taşır. İçeriğinde bulunan C vitamini başta olmak üzere A, E, K, B vitaminleriyle potasyum, magnezyum, bakır, kalsiyum ve demir ile insan sağlığı için oldukça yararlı bir meyvedir. Kızılcık faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da dile getirilmektedir. Kızılcık hakkındaki bilgiler ise birçok kişi tarafından internette aratılan konulardandır. Bu yazımızda sizler için kızılcığın faydalarını ve kızılcık hakkında merak edilmekte olan diğer bilgileri derledik. İşte o bilgiler….

Kızılcık Faydaları

  • İçeriğinde bulunan antioksidan maddeler, vitaminler ve özellikle yüksek oranda C vitamini sayesinde bağışıklık güçlendirici özelliği vardır. Bu sayede vücudun hastalıklarla savaşma mekanizması olumlu etkilenmiş olur.
  • İçinde barındırdığı antioksidan maddeler ile salik asit nedeniyle kanser oluşumunu ve yayılımını engeller.
  • Böbreklerinde taş ve kum problemi yaşayan kişilerin şikayetlerine iyi gelme özelliği vardır. Kızılcık suyunun böbrek taşını düşürmede etkili olduğu bilinmektedir.
  • Melatonin hormonu içerir. Bu özelliği sayesinde uykunun düzene girmesinde rol oynar. Uykusuzluk sorunu yaşayan kişilerin problemlerinin giderilmesinde etkilidir.
  • İçeriğindeki bazı maddeler sayesinde diş ve diş eti sağlığı için oldukça yararlıdır.
  • İltihap giderici özelliği vardır. Vücuttaki iltihapların atılmasını sağlarken yara ve yanıkların daha çabuk iyileşmesinde de görev alır.
  • Bünyesinde bulunan antioksidan maddeler sayesinde cildi güzelleştirirken yaşlanma etkilerinin en aza indirgenmesini sağlar.
  • Lif oranı yüksektir. Bu sayede bağırsak sağlığı için önemli besin maddeleri arasında yer alır.
  • Kızılcıkta yer alan salik asit kandaki pıhtılaşmanın engellenmesini sağlar. Bu sayede kızılcık tüketimi kanda pıhtılaşma gelişmesi riskinin azalmasını sağlar.
  • İdrar yolu enfeksiyonlarının önlenmesinde ve iyileşmesinde etkin rol oynar.
  • İçeriğindeki kalsiyum sayesinde kemik sağlığına iyi gelir.

Kızılcık Nasıl Tüketilir?

Kızılcık oldukça buruk ve ekşi bir meyvedir. Bu özelliği dolayısıyla diğer meyveler gibi doğrudan tüketilmesi zor olabilmektedir. Bu nedenle de kızılcıktan çeşit çeşit ürünler elde edilmekte, kızılcık da bu şekillerde afiyetle ve severek tüketilebilmektedir. Kızılcıktan reçel, kızılcık ekşisi, hoşaf, kızılcık ezmesi, kızılcık suyu, kızılcık marmelatı hatta kızılcık tarhanası gibi ürünler elde edilmektedir. Bunların bazıları ilave şeker içermezken bazılarına da şeker ilave edilerek tatlandırılmaktadır. Fakat bazı kişiler meyve halinde de kızılcığı severek tüketmektedir.

Kızılcık Şeker Hastalığına İyi Gelir Mi?

Kızılcığın içeriğinde bulunan maddeler sayesinde şeker hastalığına iyi geldiği bilinmektedir. Araştırmalar sonucunda kızılcığın şeker hastalarının şikayetlerini azalttığı bulgularına erişilmiştir. Düşük şeker oranıyla şeker hastalığına sahip kişilerin tüketebileceği meyveler arasında da yer almaktadır. Fakat şeker hastalığına sahip kişilerin kızılcıktan elde edilen ürünleri tüketirken ilave rafine şeker içermemesine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Hamilelikte Kızılcık Tüketilir Mi?

Hamilelik döneminde kızılcık tüketilmesinin hiçbir oluşuz etkisi olmadığı gibi tüketilmesi gayet olumlu sonuçlar doğurur. İçerdiği lif oranı sayesinde gebelik döneminde sıklıkla karşılaşılan bir problem olan kabızlığın önüne geçer. Aynı zamanda melatonin içeriği ile gebelikte yaşanabilecek uyku sorunlarının da çözümü olmaktadır.

Kızılcık Faydaları Cinsellik

Kızılcık cinsellik açısından da çok faydalı bir besindir. Afrodizyak etkisi sayesinde cinsel gücü artırıcı etkisi bulunmaktadır. Bu özelliği sayesinde yaşanması olası birçok cinsel problemin önüne geçtiği bilinmektedir.

Kızılcık Zararları

Kızılcığın bilinen bir zararı yoktur. Fakat bazı durumlarda dikkatli tüketilmesi gerekmektedir. Her besinde olduğu gibi kızılcığın da fazla tüketiminden kaçınılmalıdır. Fazla tüketiminde içerdiği kalsiyum nedeniyle böbrekte bazı taş oluşumlarının gelişmesine neden olabilmektedir. Ayrıca içeriğindeki salisilik asit nedeniyle aspirinle etkileşime de girebilir. Bu nedenle aspirin kullanan kişilerin kızılcık tüketmeden önce doktorlarına danışmaları gerekmektedir. Kızılcık bazı kişilerde kaşıntı, döküntü gibi alerjik reaksiyonlara da yol açabilir. Bu nedenle alerjik bünyeye sahip kişilerin kızılcık tüketiminde dikkatli olmaları önerilir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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