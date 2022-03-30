Leblebinin faydaları 0:00 / 0:00

Leblebi, yemeklerde, salatalarda ve mezelerde kullanılan nohutun kavrulmasıyla elde edilen bir kuruyemiştir. Hem lezzeti hem de faydalarıyla dikkat çeken leblebi tam bir sağlık deposu olma özelliğini taşır. Bu şifa deposu kuruyemişte K, B6, C, A, E vitaminleri ile selenyum, magnezyum, çinko, fosfat, kalsiyum bulunmaktadır. Birçok vitamin ve proteini içeriğiyle dikkat çeken leblebinin faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da dile getirilir. Birçok kişi tarafından leblebinin faydaları merak edilmekte ve leblebi yemek neye iyi gelir soruları sıklıkla araştırılmaktadır. İşte leblebinin faydaları…

Leblebinin Faydaları

Leblebi mide özsuyunun dengelenmesini sağlayarak reflü, gastrit gibi mide hastalıklarının şikâyetlerinin azalmasını sağlar. Aynı zamanda bu gibi hastalıkların iyileşmesine katkı sağladığı da bilinmektedir.

Sindirim sistemini düzenleyerek bağırsaklarda oluşabilecek ishal gibi rahatsızlıkların önüne geçer.

Kalorisi azdır ve tok tutar. Bu sayede diyet yapan kişiler tarafından tüketildiğinde kilo vermeye yardımcı olur.

Enerjiyi artırarak yorgunluğun önüne geçer.

İçeriğindeki antioksidan maddeler sayesinde stres, gerginlik gibi sorunların önüne geçer.

Kalsiyum ve protein içeriğiyle kas ve kemik gelişimini destekler.

Böbrek taşlarının düşürülmesine yardımcı olduğu bilinmektedir. Böbreklerde kum ve taş gibi oluşumları da engellediği düşünülmektedir.

İçerdiği vitamin, mineral ve antioksidan maddeler kalp sağlığının korunmasında önemli bir rol oynar.

Bağışıklığın güçlenmesini destekleyici bir görevi vardır.

LDL, yani kötü kolesterolün düşürülmesinde etkili besinlerden biridir.

Anne sütünü artırma özelliği vardır. Doğum yapmış kadınlara düzenli leblebi tüketmeleri tavsiye edilmektedir.

Mide bulantısını geçirir.

Odaklanma probleminin önüne geçer.

Beyin gelişimini ve sağlığını desteklediği bilinmektedir.

Hamilelikte Leblebi Yenir Mi?

Anne adayları gebelik döneminde beslenmelerine oldukça dikkat etmektedir. Bu nedenle de hamilelik döneminde yiyecekleri besinler konusunda oldukça hassastırlar. Gebelik dönemindeki kişiler hamilelikte leblebi yenir mi sorusunun cevabını da merak etmektedir. Hamilelikte leblebi yenmesi güvenli olduğu gibi son derece yararlıdır da. Özellikle hamilelikte yaşanan bulantıların önüne geçilmesinde leblebi son derece etkilidir.

Aynı zamanda içeriğinde bulunan birçok vitamin, mineral ve aminoasitler sayesinde bebeğin gelişimine katkı sunarken annenin sağlına da iyi gelir. Ayrıca hamilelikte sık sık mideyle ve sindirimle ilgili problemler de meydana gelebilmektedir. Midede ekşimeye yol açan reflü başta olmak üzere hamilelikte yaşanabilecek mide sorunlarının önüne leblebi tüketimiyle geçilebilir. Fakat fazla tüketilmesi sonucu kabızlık ve başka problemler de meydana gelebileceğinden tüketim miktarına dikkat edilmesi tavsiye edilmektedir.

Leblebinin Zararları

Leblebi oldukça faydalı bir besin maddesi olsa da bazı durumlarda ve bazı kişiler için zararlı da olabilmektedir. Öncelikle kronik kabızlık problemi yaşayan kişiler tarafından dikkatli tüketilmelidir. Leblebinin ishali önlediği ve iyileşmesine yardımcı olduğu bilinmektedir fakat kabızlık şikâyetlerini artırıcı özelliği de olabilir. Bu nedenle kronik kabızlık sorunu yaşayan kişilerin leblebi tüketimi konusunda hekimlerine danışmalarında yarar vardır. Aynı zamanda bütün besinlerde olduğu gibi leblebinin de aşırı tüketiminden kaçınılması gerekmektedir. Aşırı tüketimi sonucu şişkinlik, çok fazla gaz, bağırsak krampları gibi sorunlara yol açabilen bir maddedir. Aşırı leblebi tüketiminde kabızlık problemi de ortaya çıkabilir. Bu sebeple günlük leblebi tüketiminin belirli bir miktarı aşmaması tavsiye edilmektedir.