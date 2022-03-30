Mandalinanın şaşırtan faydaları 0:00 / 0:00

Kış mevsimi geldiğinde sofralardaki yerini alan lezzetli tadıyla insanları cezbeden mandalina içeriğinde birçok faydalı madde barındırmaktadır. Mandalinada bulunan A, C, B1, B,2, B3, B9, potasyum, kalsiyum, demir, fosfor, magnezyum ve antioksidan olan flavonoid maddeleri sayesinde bu meyve tam bir sağlık deposu haline gelmektedir. Lifli yapısıyla da dikkat çeken mandalina faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da sıklıkla dile getirilen meyveler arasındadır. Mandalina yemek neye iyi gelir sorusu ise kişiler tarafından sıkça araştırılmaktadır. Mandalinanın yararları ve mandalina hakkında merak edilen bilgileri yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

Mandalinanın Faydaları

Mandalina tam bir C vitamini deposudur. İçeriğinde bulunan yüksek orandaki C vitamini sayesinde bağışıklığın güçlenmesine bu sayede hastalıklardan korunmaya yardımcı olur. Gelişmiş olan hastalıkların iyileşmesini de destekler. C vitamini sayesinde vücuttaki kolajen üretiminin desteklenmesine yardımcı olur. Bunun sonucunda da ciltte meydana gelen yaşlanma etkileri önemli ölçüde azalabilir.

C vitamini sayesinde vücutta meydana gelmiş olan yaraların, yanıkların, kesiklerin iyileşmesi hızlanabilir.

Lifli yapısı sayesinde bağırsak sağlığının iyileşmesine katkıda bulunur. Kabızlık probleminin önüne geçer.

Vücuttaki hücrelerin yenilenmesini ve hücre oluşumunu destekler.

A vitamini içeriği sayesinde göz sağlığına büyük oranda katkı sağlar. Çeşitli göz hastalıklarının gelişmesini engelleyebildiği bilinmektedir.

Tansiyonu düşürücü etkisi vardır. Bu sayede yüksek tansiyon sorununun geçici olarak önüne geçebilir.

İçeriğinde barındırdığı antioksidan maddeler sayesinde uygun bir dozda tüketildiğinde kan şekerinin dengelenmesine olumlu katkılar sunar.

İçinde bulunan flavonoidler sayesinde mide, bağırsak, meme kanserinin oluşum risklerini azalttığı bilinmektedir.

Düşük kalorili olması ve lifli yapısı sayesinde diyet yapan kişiler tarafından gönül rahatlığıyla tüketilebilen meyveler arasında yer alırken zayıflamaya da yardımcı olabildiği bilinmektedir.

Hamilelikte Mandalina Yemek Faydalı Mıdır?

Hamilelik esnasında hangi meyvelerin tüketilebileceği merak konusu olmaktadır. Birçok anne adayı tarafından hamilelikte mandalina tüketimi de merak edilmektedir. Mandalina içeriğinde bulunan vitamin, mineral ve antioksidanlar nedeniyle hamilelikte mutlaka tüketilmesi gereken meyveler arasındadır. Annenin ve bebeğin alması gereken vitamin ihtiyacının belirli bir bölümünün karşılanmasına destek verir. Aynı zamanda bebeğin gelişimine olumlu etkileri vardır. İçeriğinde bulundurduğu lifler sayesinde hamilelik esnasında karşılaşılan kabızlık probleminin de önüne geçmeye destek verir.

Mandalina Okul Öncesi Çocuklara Tavsiye Edilir Mi?

Mandalinanın okula başlamamış olan çocuklara tavsiye edilip edilmeyeceği aileler tarafından araştırılmaktadır. Uzmanlar, ek gıdaya başlamış olan, 1 buçuk yaşını geçmiş çocukların mandalina yemesini kesinlikle tavsiye etmektedir. Mandalinanın içeriğinde bulunan birçok vitamin ve mineral okul öncesi çocukların gelişimlerine oldukça önemli katkılar sunmakta, çocukların günlük vitamin ihtiyaçlarının belirli bir bölümünün karşılanmasına destek vermektedir. Yine de ek gıdaya geçmiş olan çocuğunuzun ne zaman mandalina yemeğe başlayacağını hekiminize danışmanız önerilir.

Mandalinanın Zararları

Birçok açıdan sağlığa önemli katkılar sunan lezzetli meyve mandalinanın çeşitli durumlarda zararları da gözlemlenebilmektedir. Özellikle mandalinanın her gıda maddesinde olduğu gibi aşırı tüketiminden kaçınılmalıdır. Faydalı da olsa, kan şekerini düzenleyici özellikleri de olsa mandalina nihayetinde bir meyvedir ve içeriğinde meyve şekeri olan früktoz içermektedir. Früktoz fazla tüketimde kan şekerinde ani yükselmelere yol açabilir. Özellikle diyabet hastalarının mandalina tüketiminde çok dikkatli olmaları tavsiye edilmektedir. Alerjik bünyeye sahip kişilerin de her gıdada olduğu gibi mandalina tüketiminde dikkatli olmaları önerilir. Ayrıca çekirdekli mandalinaların çekirdeklerinin tüketilmemesi de tavsiye edilmektedir. Mandalina çekirdeğini tüketmek apandisitte sorunlara yol açabilmektedir.