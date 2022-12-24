Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon
ABONE OL

Kızılcık Şerbeti 10. bölüm fragmanı yayınlandı!

Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman’ın yer aldığı “Kızılcık Şerbeti” dün akşam ekrana gelen sürprizlerle dolu bölümüyle soluksuz izlendi. Büyük beğeni toplayan dizi AB’de 6.03 izlenme oranı 14.20 izlenme payı, ABC1 20+’da ise 5.71 izlenme oranı 12.51 izlenme payı, Total’de 3.98 izlenme oranı 9.06 izlenme payı aldı. Sosyal medyada da çok konuşulan dizi Twitter’in TT listesinin ilk sırasında yaklaşık iki saat boyunca yer aldı.

Kızılcık Şerbeti 10. bölüm fragmanı yayınlandı!
HABERTURK.COM

YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU?YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yayınlanan bölümde Doğa, Fatih’le barışarak evine döndü. Suların durulmadığı bölümde Fatih’in, Doğa’nın babası Kayhan’la iş ortaklığı yaptığını ailesine açıklaması yaşanacak olayların fitilini ateşledi. İlk olarak babası Abdullah’ın tepkisiyle karşılaşan Fatih ardından amcası Ömer’in Kayhan’la görüştüğünü öğrenerek öfkelendi. Ömer’in, Kayhan’la buluşarak yapılan iş ortaklığından memnun olmadıklarını ifade etmesi yaşanacak soğuk savaşın da sinyalini verdi. Fatih’in doğum gününü ofisinde hazırladığı sürprizle kutlayan Doğa, Fatih’in arkadaşlarıyla çıktığı akşam yemeğinde yaşananlara tepki göstererek mekanı terk etti. Doğa’nın arkadaş grubuyla Kıvılcım’ın evinde ders çalışmasını da hoş karşılamayan Fatih gergin geçen akşam yemeğinin ardından Doğa ile tartıştı. Öte yandan Fatih ve Kayhan’ın ortaklığından Doğa’nın zarar görmesini istemeyen Kıvılcım, Ömer’le bir araya gelerek bu durumu konuştu. İkilinin birlikte sinemaya giderek geçirdiği akşam bölümün en beğenilen anlarına sahne oldu. Bölümün final sahnesinde ise Doğa ile tartışan Fatih evi terk etti. Fatih’i takip eden Doğa’nın eşini tanımadığı bir kadının evine girerken görmesi izleyenleri şoke etti. Beklenmeyen bu gelişmenin ardından Kıvılcım’ın, yardım ettiği şiddet mağduru kadının kocası tarafından darp edilmesi şaşkınlık yarattı.

İşte çarpıcı gelişmelerin yaşandığı final sahneleri;


YENİ TANITIM BÜYÜK MERAK UYANDIRDI!

“DOĞA EVİ TERK EDİYOR!”
Kızılcık Şerbeti 10. Bölüm Tanıtımı;


Yayınlanan yeni bölüm tanıtımıyla Kıvılcım’ı kurtarmaya Ömer’in geldiği ortaya çıkıyor. Kıvılcım’ın, Ömer’e olan güvenini dile getirdiği anların ekrana geldiği tanıtımda Abdullah’ın, Fatih’e “Sen kimsin de hovardalık yapıyorsun” sözleri ile Doğa’nın evi terk ettiği anlar dikkat çekiyor.


Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti her cuma saat 20.00’de Show TV’de.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türkiye’nin ilk siyasi yarışma programı 'Lider Türkiye' Habertürk TV'de başladı
TELEVİZYON Lider Türkiye Habertürk TV'de başladı
Güzel Günler’in 8. bölüm fragmanı yayınlandı!
TELEVİZYON Güzel Günler’in 8. bölüm fragmanı!
Sipahi 3. bölüm 2. fragmanı yayında! "Habtor'u bulmaya geldim"
TELEVİZYON Sipahi 3. bölüm 2. tanıtımı yayında!
MasterChef'te anne sürprizi 24 Aralık 2022! MasterChef haftanın 4. eleme adayı kim oldu, eleme potasında kimler var, ödül oyunu kim, hangi yarışmacı kazandı?
TELEVİZYON MasterChef haftanın 4. eleme adayı kim oldu?
'Kızılcık Şerbeti'nde çarpıcı gelişmeler yaşandı
TELEVİZYON 'Kızılcık Şerbeti'nde çarpıcı gelişmeler yaşandı
'Güzel Günler'in yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı
TELEVİZYON 'Güzel Günler'in yeni bölümünden ön izleme sahnesi ...
24 Aralık Cumartesi 2022 televizyon yayın akışı: Kanal D, SHOW TV, TRT 1, TV 8, Fox, Star TV
TELEVİZYON 24 Aralık Cumartesi tv yayın akışı
Türkiye’nin ilk siyasi yarışma programı 'Lider Türkiye' bu akşam Habertürk TV'de
TELEVİZYON 'Lider Türkiye' bu akşam Habertürk TV'de başlayacak
Ferit intihar mı ediyor? Yalı Çapkını 15.bölüm fragmanında heyecan dorukta: Bu işin dönüşü yok!
TELEVİZYON Yalı Çapkını'nda heyecan dorukta: Ferit intihar mı ...
Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 1.bölüm izle! TRT 1 ile Barbaros Hayreddin ilk bölüm kesintisiz, full izle
TELEVİZYON Barbaros Hayreddin 1.bölüm izleyicisiyle buluştu!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.