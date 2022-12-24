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YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU?YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU?



Yayınlanan bölümde Doğa, Fatih’le barışarak evine döndü. Suların durulmadığı bölümde Fatih’in, Doğa’nın babası Kayhan’la iş ortaklığı yaptığını ailesine açıklaması yaşanacak olayların fitilini ateşledi. İlk olarak babası Abdullah’ın tepkisiyle karşılaşan Fatih ardından amcası Ömer’in Kayhan’la görüştüğünü öğrenerek öfkelendi. Ömer’in, Kayhan’la buluşarak yapılan iş ortaklığından memnun olmadıklarını ifade etmesi yaşanacak soğuk savaşın da sinyalini verdi. Fatih’in doğum gününü ofisinde hazırladığı sürprizle kutlayan Doğa, Fatih’in arkadaşlarıyla çıktığı akşam yemeğinde yaşananlara tepki göstererek mekanı terk etti. Doğa’nın arkadaş grubuyla Kıvılcım’ın evinde ders çalışmasını da hoş karşılamayan Fatih gergin geçen akşam yemeğinin ardından Doğa ile tartıştı. Öte yandan Fatih ve Kayhan’ın ortaklığından Doğa’nın zarar görmesini istemeyen Kıvılcım, Ömer’le bir araya gelerek bu durumu konuştu. İkilinin birlikte sinemaya giderek geçirdiği akşam bölümün en beğenilen anlarına sahne oldu. Bölümün final sahnesinde ise Doğa ile tartışan Fatih evi terk etti. Fatih’i takip eden Doğa’nın eşini tanımadığı bir kadının evine girerken görmesi izleyenleri şoke etti. Beklenmeyen bu gelişmenin ardından Kıvılcım’ın, yardım ettiği şiddet mağduru kadının kocası tarafından darp edilmesi şaşkınlık yarattı.



İşte çarpıcı gelişmelerin yaşandığı final sahneleri;



YENİ TANITIM BÜYÜK MERAK UYANDIRDI!



“DOĞA EVİ TERK EDİYOR!”

Kızılcık Şerbeti 10. Bölüm Tanıtımı;



Yayınlanan yeni bölüm tanıtımıyla Kıvılcım’ı kurtarmaya Ömer’in geldiği ortaya çıkıyor. Kıvılcım’ın, Ömer’e olan güvenini dile getirdiği anların ekrana geldiği tanıtımda Abdullah’ın, Fatih’e “Sen kimsin de hovardalık yapıyorsun” sözleri ile Doğa’nın evi terk ettiği anlar dikkat çekiyor.



Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti her cuma saat 20.00’de Show TV’de.