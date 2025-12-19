Kızılcık Şerbeti 118.bölüm canlı izle: Kızılcık Şerbeti son bölüm full izle ekranı Show TV'de

KIZILCIK ŞERBETİ 118.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Başak ve Fatih’in nikahı kıyıldıktan sonra düğünde geceye çok acı bir olay damga vurur. Başak’ın annesi hayata gözlerini yumar.

Başak ve Fatih’in nikahı kıyıldıktan sonra düğünde geceye çok acı bir olay damga vurur. Başak’ın annesi hayata gözlerini yumar. Tuncay ve Başak büyük bir acıyı yaşarken Ünal ailesi onları yalnız bırakmaz. Fatih de Başak’a son derece anlayışlı yaklaşmaktadır. Çimen ve Emir’in ilişkisi rayına oturmuş giderken Çimen’in, Salkım’a hediye aldığı bilekliği Hayat’ın kolunda görmesiyle sarsılır. Çimen her ne kadar hesap sormaya kalksa da Salkım bir yolunu bulup işin içinden sıyrılır.Nilay, Nursema’yı mesajlaştığı kişi konusunda darlamaya devam etmektedir. Sonunda Nursema pes eder ve onu tembihleyerek konunun aralarında kalmasını ister.