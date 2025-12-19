Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Kızılcık Şerbeti 118.bölüm canlı izle: Kızılcık Şerbeti son bölüm full izle ekranı Show TV’de

        Kızılcık Şerbeti 118.bölüm canlı izle: Kızılcık Şerbeti son bölüm full izle ekranı Show TV'de

        Oyuncu kadrosu, hikayesi ile adından söz ettiren dizi Kızılcık Şerbeti 118.bölümü ile ekrana geliyor. Yeni bölümde Fatih'le evlenen Başak'ın gizemli arkadaşı merak uyandırırken, Bade ile yakınlaşan Ömer, Kıvılcım'dan Bade'ye kibar davranmasını istiyor. Diziyi internetten takip etmek isteyenler için Kızılcık Şerbeti son bölüm izle seçeneği haberimizde yer alıyor. İşte, Show TV Kızılcık Şerbeti canlı izle ekranı ve son bölüm özeti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2025 - 09:49 Güncelleme: 19.12.2025 - 09:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kızılcık Şerbeti 118.bölüm Show TV’de yayınlanacak. Soluksuz izlenen dizide bu hafta . Asil ve Çimen’in eğlenceli gecesinde Emir’in çıkışının dikkat çektiği tanıtımda aşıkların ayrılığı Kıvılcım ve Salkım’ı karşı karşıya getiriyor. Tanıtımın finaline ise sırrı daha fazla taşıyamayan Nilay’ın, Nursema’nın eski sevgilisiyle mesajlaştığını açıklaması yeni bölümde yaşanacaklara dair merakı artırıyor. Heyecan dolu anların yaşanacağı Kızılcık Şerbeti izle ekranı haberimizde yer alıyor. İşte, Kızılcık Şerbeti 118.bölüm izle ekranı

        2

        KIZILCIK ŞERBETİ 118.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

        Başak ve Fatih’in nikahı kıyıldıktan sonra düğünde geceye çok acı bir olay damga vurur. Başak’ın annesi hayata gözlerini yumar.

        Başak ve Fatih’in nikahı kıyıldıktan sonra düğünde geceye çok acı bir olay damga vurur. Başak’ın annesi hayata gözlerini yumar. Tuncay ve Başak büyük bir acıyı yaşarken Ünal ailesi onları yalnız bırakmaz. Fatih de Başak’a son derece anlayışlı yaklaşmaktadır. Çimen ve Emir’in ilişkisi rayına oturmuş giderken Çimen’in, Salkım’a hediye aldığı bilekliği Hayat’ın kolunda görmesiyle sarsılır. Çimen her ne kadar hesap sormaya kalksa da Salkım bir yolunu bulup işin içinden sıyrılır.Nilay, Nursema’yı mesajlaştığı kişi konusunda darlamaya devam etmektedir. Sonunda Nursema pes eder ve onu tembihleyerek konunun aralarında kalmasını ister.

        3

        Zayıf bir anına denk gelerek Bade ile yakınlaşan Ömer, bu konunun bir daha açılmamak üzere kapanması konusunda Bade ile anlaşmış olsa da Bade’nin boş durmaya niyeti yoktur. Başak, Tuncay’ın da ısrarıyla kocasının evinde yaşamaya başlar. Çok mutlu olmasa da idare etmeye çalışır. Fatih’le aynı yatakta yatma konusu ikisi arasında ciddi problemlere yol açar. Ancak Başak’ı çok daha büyük bir sorun bekliyordur.

        4

        KIZILCIK ŞERBETİ CANLI İZLE

        Kızılcık Şerbeti canlı izlemek için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz. Dizi başladığı zaman link aktif olacaktır.

        KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        KIZILCIK ŞERBETİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emlak vergisi artışına sınırlama
        Emlak vergisi artışına sınırlama
        Okulda akran zorbalığı... Parmağı kırıldı dokuları koptu!
        Okulda akran zorbalığı... Parmağı kırıldı dokuları koptu!
        Sahte fatura operasyonu
        Sahte fatura operasyonu
        Babayı öldürdü oğlunu yaraladı! Soğukkanlı katil!
        Babayı öldürdü oğlunu yaraladı! Soğukkanlı katil!
        Faizi 30 yılın zirvesine yükseltti
        Faizi 30 yılın zirvesine yükseltti
        Samsunspor ilk 8 biletini yaktı!
        Samsunspor ilk 8 biletini yaktı!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        Evlilik tavsiyesi Özkan Uğur'dan
        Evlilik tavsiyesi Özkan Uğur'dan
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Epstein dosyasında yeni fotoğraflar!
        Epstein dosyasında yeni fotoğraflar!
        EYT’li işçinin izin hesabı
        EYT’li işçinin izin hesabı
        40 kişinin öldüğü davada karar çıktı!
        40 kişinin öldüğü davada karar çıktı!
        İstanbul Erkek'te 3 öğrenciden darp şikayeti!
        İstanbul Erkek'te 3 öğrenciden darp şikayeti!
        ABD Green Card başvurularını askıya aldı
        ABD Green Card başvurularını askıya aldı
        TikTok ABD'de anlaşmaya vardı
        TikTok ABD'de anlaşmaya vardı
        Sis ve pus alarmı!
        Sis ve pus alarmı!
        Okan Buruk'tan TFF'ye çağrı!
        Okan Buruk'tan TFF'ye çağrı!
        Dilovası'ndaki dehşette fabrika sahibinin akılalmaz oyunu!
        Dilovası'ndaki dehşette fabrika sahibinin akılalmaz oyunu!
        Kartal'ın soluna Piton!
        Kartal'ın soluna Piton!