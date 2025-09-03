'Kızılcık Şerbeti', 12 Eylül'de dönüyor

SHOW TV’nin, yapımını; Gold Film’in, yapımcılığını; Faruk Turgut’un üstlendiği, 'Kızılcık Şerbeti', yeni sezon yayın hayatına, 12 Eylül Cuma günü başlayacak. 'Kızılcık Şerbeti'nin heyecanla beklenen yeni sezonundan ilk tanıtım izleyicilerle buluştu.

İşte Kızılcık Şerbeti’nin 4'üncü Sezon Tanıtımı;

Başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı 'Kızılcık Şerbeti'nin büyük merak uyandıran tanıtım ekrana adeta bomba gibi düştü.

Yayınlanan tanıtımda, Mustafa’nın açtığı yaraları sarmaya çalışan ailelerin, sınavları devam ederken Kıvılcım ile Ömer arasındaki gerginlik dikkat çekiyor.

Abdullah’ın değişiminin merak uyandırdığı tanıtımda Işıl’ın gözlerden uzak randevusu akıllarda soru işareti bırakıyor. Doğa’nın Fatih’e boşanma teklifinde bulunması ve Firaz’ın evliliğiyle ilgili pişmanlığını Nursema’ya itiraf etmesi yeni sezonda suların durulmayacağının sinyalini veriyor.