Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Kızılcık Şerbeti 120. bölüm canlı izleme ekranı
Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 120. bölümüyle bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Yeni bölümde yaşanacak gelişmelerin hikâyede önemli kırılmalara yol açması beklenirken, tempo yine düşmeyecek. Diziyi kaçırmak istemeyen izleyiciler, bölümü televizyon yayınının yanı sıra Show TV canlı yayın ekranı üzerinden eş zamanlı ve kesintisiz olarak izleyebilecek. Peki, Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde izleyicileri neler bekliyor? İşte 120. bölüm özeti ve canlı yayın izleme bilgileri…
Giriş: 09.01.2026 - 20:42 Güncelleme: 09.01.2026 - 20:42
KIZILCIK ŞERBETİ 120. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ömer ve Kıvılcım’ın oğullarının sünnet düğünü herkesi bir araya getirmiştir ancak Bade ve Başak’ın eski erkek arkadaşının yaptığı itiraflar gecenin tatsız kapanmasına neden olur.
