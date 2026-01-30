Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Kızılcık Şerbeti 123. bölüm canlı izle
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde heyecan 123. bölümde de sürüyor. Bu akşam saat 20.00'de Show TV ekranlarına gelecek dizi yine seyircileri ekran başına kilitleyecek. Bölümü kaçırmak istemeyen izleyiciler Show TV canlı yayın ekranında da diziyi anlık olarak takip edebilecek. Peki, Kızılcık Şerbeti 123. bölümde neler olacak? İşte yeni bölümün özeti ve Show TV canlı yayın izleme ekranı
KIZILCIK ŞERBETİ 123. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Bade’nin ifşasıyla Ünal ailesi şoke olmuştur. Kıvılcım hemen orayı terk eder ama çok üzgün ve çok kırgındır.
Ömer’in onu toparlama çabaları nafiledir. Salkım ise bu durumdan yaralanmak üzere harekete geçer.
Çimen ve Emir’i ayırmak konusunda eline bir koz geçtiğini düşünmektedir. İlhami’nin programlarının çekimi başlamıştır, Nursema ve İlhami’nin arkadaşlığı da günden güne ilerliyor, derinleşiyordur.
Kıvılcım dayanamaz ve evi terk eden Sönmez’i geri dönmesi için ikna eder. Nilay ve Sevtap’ın kuaför maceraları tanıştıkları biri yüzünden kabusa dönüşecektir. Bade’nin hamilelik haberine inanmayan Başak, gerçeği ortaya çıkarmak için harekete geçer.
Kıvılcım programına Başak’ın babası Tuncay’ı konuk etmesi ikili arasında bir arkadaşlığın başlamasına neden olur. Ünal ev bu kez hiç beklemedikleri bir yerden büyük bir kaosa sürüklenecektir.
KIZILCIK ŞERBETİ 123. BÖLÜM CANLI İZLE
