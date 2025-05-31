Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti' 3'üncü sezonu da zirvede kapattı - Magazin haberleri

        'Kızılcık Şerbeti', 3'üncü sezonu da zirvede kapattı

        SHOW TV'nin, reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün ekrana gelen 103'üncü bölümüyle sezon finali yaptı. 'Kızılcık Şerbeti', 3'üncü sezonu da zirvede kapattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2025 - 12:08 Güncelleme: 31.05.2025 - 13:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        3'üncü sezonu da zirvede kapattı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını; Faruk Turgut’un, senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini; Aydın Bulut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti' dün yayınlanan sezon finali bölümüyle 3'üncü sezonunu da zirvede yer alarak kapattı.

        'Kızılcık Şerbeti', ABC1’de; 10.93 izlenme oranı, 32.21 izlenme payı, AB’de; 10.75 izlenme oranı, 33.99 izlenme payı, Total grubunda; 9.63 izlenme oranı, 28.52 izlenme payıyla tüm kategorilerde rakiplerine fark atarak birinci oldu.

        Sosyal medyada çok konuşulan bölüm #KızılcıkŞerbeti etiketiyle 9 saat X’in TT listesinde yer alarak gündem yarattı. Yayınlanan bölümde Pembe’yi, Işıl’ın öldürttüğünü öğrenen Mustafa’nın herkesin beyazlar giyerek katıldığı partiyi kana bulayarak intikam alması izleyenleri şoke etti.

        REKLAM

        'KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 103'ÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        BEYAZ GECE KANA BULANDI

        Dizinin ekrana gelen sezon finali bölümünde; Firaz’a yaptığı haksızlığın farkına varan Nursema hem Firaz’dan hem de Asude’den özür diledi. Ömer ve Kıvılcım’ın yeni evinde verdiği akşam yemeğine gelerek sürpriz yapan Firaz da Nursema’yı affetti.

        Nursema’nın, Firaz’ın evine döndüğü bölümde Fatih, Mustafa’yı çocukken gittikleri lunaparka götürdü. Duygusal anlara sahne olan bölümde Kıvılcım ve Ömer doğacak bebeklerine, Kemal adını koymaya karar verdi.

        Nursema, Firaz’dan özür diledi;

        Nursema’nın da evine dönmesiyle sıkıntılarını geride bıraktıklarına inanan Işıl ile Abdullah, yaza merhaba partisi düzenledi. İstediği yüksek miktardaki parayı almasına rağmen köşkü terk etmeyen Koray, Işıl’ı tehdit etti. Koray’ın, Işıl’a Pembe‘yi öldürttüğünü söylediği konuşmaya Mustafa’nın şahit olması olayların fitilini ateşledi.

        Beyaz gece partisinde acı gerçeği öğrenen Mustafa’nın gözüne adeta perde indi. Nefeslerin tutulduğu bölümde, Mustafa’nın elinde silahı gören Nilay, yardım isterken balkondan düştü. Mustafa, partiyi basarak önce Koray’ı ardından Işıl’ı vurdu. Yaşanan büyük panikle Mustafa’nın elinden silahı almaya çalışan Fatih’in vurulmasıyla Doğa göz yaşlarına boğuldu. Beyaz gecenin kana bulandığı bölümde, Mustafa’nın Ömer’e silah doğrulttuğu sırada yere yıkılan Kıvılcım’ın sancısı başladı. İzleyenleri şoke eden bölümün final sahnesinde Mustafa, her şeyin suçlusu olduğunu söylediği babası Abdullah’ı nişan aldı. Silahın patladığı final sahnesinde kimin öldüğü merak konusu oldu.

        İşte geceye damga vuran final sahnesi;

        Türkiye’nin eli kalbinde izlediği sarsıcı bölümle ekran yolculuğuna ara veren fenomen dizi 'Kızılcık Şerbeti', 4'ncü sezonuyla yeni sezonda kaldığı yerden SHOW TV’de ekrana gelmeye devam edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kızılcık şerbeti
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        İzmir'de araçtaki 3 kişi öldürülmüştü! Kanlı pusunun nedeni belli oldu!
        İzmir'de araçtaki 3 kişi öldürülmüştü! Kanlı pusunun nedeni belli oldu!
        Devler Ligi'nde final zamanı!
        Devler Ligi'nde final zamanı!
        Samsunlu doktorun NASA heyecanı
        Samsunlu doktorun NASA heyecanı
        Hapse girmemek için denize atmış!
        Hapse girmemek için denize atmış!
        Kadıköy'de veda günü
        Kadıköy'de veda günü
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        Çocuklarının gözü önünde darbedildi
        Çocuklarının gözü önünde darbedildi
        "Fenerbahçe için marş yaparım"
        "Fenerbahçe için marş yaparım"
        30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
        30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
        Son tarih 31 Temmuz: 5 adımda eski tip sürücü belgeleri nasıl yenilenir?
        Son tarih 31 Temmuz: 5 adımda eski tip sürücü belgeleri nasıl yenilenir?
        Akran zorbalığı! Boğazını sıktı! Entübe edildi
        Akran zorbalığı! Boğazını sıktı! Entübe edildi
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Genç kadının şüpheli ölümü!
        Genç kadının şüpheli ölümü!
        Mertens, Galatasaray'a 5 kupayla veda etti!
        Mertens, Galatasaray'a 5 kupayla veda etti!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 19 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 19 kent için "sarı" alarm!
        Bu sendrom tuzak gibi zihni esir alıyor!
        Bu sendrom tuzak gibi zihni esir alıyor!
        Memur borçlanmayla EYT’li olur mu?
        Memur borçlanmayla EYT’li olur mu?
        Kurban etinde 'salmonella bakterisi'ne dikkat!
        Kurban etinde 'salmonella bakterisi'ne dikkat!
        Yoga mı, pilates mi? Hangisi size göre?
        Yoga mı, pilates mi? Hangisi size göre?