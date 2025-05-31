'Kızılcık Şerbeti', 3'üncü sezonu da zirvede kapattı

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını; Faruk Turgut’un, senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini; Aydın Bulut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti' dün yayınlanan sezon finali bölümüyle 3'üncü sezonunu da zirvede yer alarak kapattı.

'Kızılcık Şerbeti', ABC1’de; 10.93 izlenme oranı, 32.21 izlenme payı, AB’de; 10.75 izlenme oranı, 33.99 izlenme payı, Total grubunda; 9.63 izlenme oranı, 28.52 izlenme payıyla tüm kategorilerde rakiplerine fark atarak birinci oldu.

Sosyal medyada çok konuşulan bölüm #KızılcıkŞerbeti etiketiyle 9 saat X’in TT listesinde yer alarak gündem yarattı. Yayınlanan bölümde Pembe’yi, Işıl’ın öldürttüğünü öğrenen Mustafa’nın herkesin beyazlar giyerek katıldığı partiyi kana bulayarak intikam alması izleyenleri şoke etti.

REKLAM 'KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 103'ÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? BEYAZ GECE KANA BULANDI Dizinin ekrana gelen sezon finali bölümünde; Firaz’a yaptığı haksızlığın farkına varan Nursema hem Firaz’dan hem de Asude’den özür diledi. Ömer ve Kıvılcım’ın yeni evinde verdiği akşam yemeğine gelerek sürpriz yapan Firaz da Nursema’yı affetti. Nursema’nın, Firaz’ın evine döndüğü bölümde Fatih, Mustafa’yı çocukken gittikleri lunaparka götürdü. Duygusal anlara sahne olan bölümde Kıvılcım ve Ömer doğacak bebeklerine, Kemal adını koymaya karar verdi. Nursema, Firaz’dan özür diledi; Nursema’nın da evine dönmesiyle sıkıntılarını geride bıraktıklarına inanan Işıl ile Abdullah, yaza merhaba partisi düzenledi. İstediği yüksek miktardaki parayı almasına rağmen köşkü terk etmeyen Koray, Işıl’ı tehdit etti. Koray’ın, Işıl’a Pembe‘yi öldürttüğünü söylediği konuşmaya Mustafa’nın şahit olması olayların fitilini ateşledi.