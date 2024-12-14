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        Haberler Bilgi Magazin KIZILCIK ŞERBETİ 80. BÖLÜM FULL HD İZLE | Show TV ekranı ile Kızılcık Şerbeti son bölüm izle tek parça, kesintisiz, donmadan seyret (13 Aralık)

        Kızılcık Şerbeti 80. bölüm izle! Show TV ile Kızılcık Şerbeti son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz

        Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti 80. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör'ün paylaştığı dizinin son bölümünde; karnındaki bebeğin sorununu öğrenen Görkem, bu durumu fırsata çevirmeye karar verir ve Doğa'yı suçlamak üzere harekete geçer. Kızılcık Şerbeti 80. bölüm izle ekranı diziyi izleyemeyenler ya da yeniden izlemek isteyen izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, 13 Aralık 2024 Show TV Kızılcık Şerbeti son bölüm full HD izle, tek parça, kesintisiz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2024 - 08:22 Güncelleme: 14.12.2024 - 08:22
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        Show TV’nin yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği dizisi Kızılcık Şerbeti 80. bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Gold Film imzalı Kızılcık Şerbeti dizisinin 80. bölümünde Doğa ve ailesi Görkem’in yalanlarına inanmazken Ünallar ne yapacaklarını, kimi inanacaklarını şaşırmış durumdalardır. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Kızılcık Şerbeti 80. bölüm izle ekranı haberimizde yer alıyor. İşte, Show TV Kızılcık Şerbeti son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri…

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        KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 80. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Kızılcık Şerbeti'nin 80. Bölümünde; Karnındaki bebeğin sorununu öğrenen Görkem bu durumu fırsata çevirmeye karar vererek Doğa’yı suçlamak üzere harekete geçer.

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        Doğa ve ailesi Görkem’in yalanlarına inanmazken Ünallar ne yapacaklarını, kimi inanacaklarını şaşırmış durumdalardır.

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        Sevtap’ın mecbur kalıp çaldığı broş yüzünden Meri’nin başının derde girmesini içine sindiremeyen Nilay, kıvrak bir oyunla hem Meri’yi temize çıkaracak hem de annesinin suçlanmasının önüne geçecektir.

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        Firaz evinde kaldığı imam İlhami ile arkadaşlığını ilerletmekte, Nursema ile olan yakınlığını da korumaktadır.

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        YouTube’da program yapmaya başlayan Kıvılcım’ın ilk konuğu Ömer olur.

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        Ailesine karşı durarak Doğa’nın yanında yer alan Fatih artık dönülmez bir yoldadır.

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        KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM İZLE

        13 Aralık Cuma akşamı ekrana gelen Kızılcık Şerbeti dizisinin 80. Bölümünü Show TV üzerinden full HD, tek parça ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

        KIZILCIK ŞERBETİ 80. BÖLÜM İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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