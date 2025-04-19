Show TV’nin Cuma akşamlarına damgasını vuran dizisi Kızılcık Şerbeti, geçtiğimiz akşam 97. bölümü ile ekrana geldi. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyen seyirciler Kızılcık Şerbeti 97. bölüm izle ekranı araştırmalarına başladı. Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör’ü buluşturan dizinin son bölümünde Abdullah’ın hastanedeki tedavisi sürmektedir. Işıl dayanamayıp onu ziyaret ettiği sırada Nursema ile karşılaşır ve aralarında büyük tartışma çıkar. İşte, Show TV ekranı ile Kızılcık Şerbeti son bölüm izle izle full HD, tek parça ve kesintisiz…