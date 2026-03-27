        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti' bu akşam SHOW TV'de

        'Kızılcık Şerbeti' bu akşam SHOW TV'de

        Fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de izleyiciyle buluşuyor

        Giriş: 27.03.2026 - 10:14
        İki aile karşı karşıya geliyor

        SHOW TV’de ekrana gelen, yapımcılığını Gold Yapım’ın üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin kadrosunda; Barış Kılıç (Ömer), Evrim Alasya (Kıvılcım), Ahmet Mümtaz Taylan (Abdullah), Seray Kaya (Başak), Emre Dinler (Fatih), Erkan Avcı (Asil), Özge Borak (Salkım), Feyza Civelek (Nilay), Servet Pandur (Asude), Selin Türkmen (Çimen), Yalçın Hafızoğlu (Emir), Hakan Karahan (Tuncay), Fatih Gühan (İlhami), Özlem Çakar Yalçınkaya (Sevilay), Serkan Rutkay Ayıköz (Abidin), Zeynep Parla (Elif), Vurgun Adalayı (Yusuf), Nurhayat Karaca (Hayat), Barlas Kartal (Fethi), Gökberk Yıldırım (Yağız), Eda Yılmaz Yener (Rukiye), Hamdi Alkan (Ulvi), Neslihan Yeldan (Sevtap), Ceren Yalazoğlu (Nursema), Aliye Uzunatağan (Sönmez) gibi başarılı isimler rol alıyor.

        'Kızılcık Şerbeti'nin 130'uncu bölümünde; işlerinin kötü gitmesi sonucunda her şeyini kaybeden Emir, intiharın kıyısından dönmüştür. Ama hâlâ ne kendi ailesine ne de Çimen’in ailesine bunu itiraf etmeye hazır değildir. Nilay’ı evlilik konusunda kafalayamayan Yağız, işi hızlıca halletmek için kötü yollara sapacaktır. Nilay içinden çıkılmaz bir durum içinde bulur kendini. Asil’in zoruyla evlilik işine tamam diyen Abidin çok mutsuzdur. En az onun kadar mutsuz olan biri de Sevtap’tır. Nilay’ın durgunluğu evdeki herkesin dikkatini çeker ancak Nilay hiç kimseye derdini açamaz. Tuncay’ın tüm aileyi çiftliğe davet etmesi Ünallar’ın güzel bir gün geçirmelerine vesile olur. Parasızlıktan kendilerini izbe bir pansiyona atan Emir ve Çimen zor günler geçirmektedir. Çimen’in yalnız kaldığı sırada pansiyonun polis tarafından basılması işin tuzu biberi olur. Her iki tarafın da ailesi gerçekleri öğrenir ve birbirine girerler. Nilay iyice köşeye sıkışmıştır, bu evlilikten kaçış yolları tamamen kapanmıştır.

        'Kızılcık Şerbeti', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de!

        "Ölü buldum" dediği sevgilisini boğarak katletmiş!

        İstanbul'da, polisi arayan 49 yaşındaki Bilge D., banyodan çıktığında 59 yaşındaki erkek arkadaşı Fesih Dener'i ölü bulduğunu söyledi. Bilge D.'nin önce tanık olarak ifadesi alındı ve serbest bırakıldı. Ancak yapılan otopsi raporunda Dener'in boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet ekipleri tara...
        Uşak Belediye Başkanı ve 10 kişi gözaltında
        Uşak Belediye Başkanı ve 10 kişi gözaltında
        Hamaney'in son görüntüsü paylaşıldı
        Hamaney'in son görüntüsü paylaşıldı
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        WSJ: ABD Orta Doğu'ya 10 bin ek asker gönderebilir
        WSJ: ABD Orta Doğu'ya 10 bin ek asker gönderebilir
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD Başkanı İran'ın enerji tesislerine saldırıyı erteledi
        ABD Başkanı İran'ın enerji tesislerine saldırıyı erteledi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Önce takip sonra baskın! Depodan çıktı tam 50 ton! Kimyasal zincir!
        Önce takip sonra baskın! Depodan çıktı tam 50 ton! Kimyasal zincir!
        Aşıklar ortaya çıktı
        Aşıklar ortaya çıktı
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        İki kardeş silahlı kavgada can verdi!
        İki kardeş silahlı kavgada can verdi!
        Trump’ın imzası dolara giriyor
        Trump’ın imzası dolara giriyor
        Hilalnur 17 yaşındaydı... Bir annenin yürek yakan isyanı!
        Hilalnur 17 yaşındaydı... Bir annenin yürek yakan isyanı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Eğlence mekanına silahlı saldırı! 2 ölü, 3 yaralı
        Eğlence mekanına silahlı saldırı! 2 ölü, 3 yaralı
        Bebeklerinin cinsiyetini açıkladılar
        Bebeklerinin cinsiyetini açıkladılar
        İşçi ve memurlukta devamsızlığa dikkat
        İşçi ve memurlukta devamsızlığa dikkat
        Kaç tane mavi nokta görüyorsunuz?
        Kaç tane mavi nokta görüyorsunuz?
        Günde kaç litre su içmek gerekiyor?
        Günde kaç litre su içmek gerekiyor?
        "Bitmesi gerekiyordu"
        "Bitmesi gerekiyordu"