Kızılcık Şerbeti canlı izle: Show TV'de Kızılcık Şerbeti 125.bölüm tamamı izle
Kızılcık Şerbeti'nin 125. Bölümünde; Asude ve Asil'in, Elif'i istemeye geldikleri gece Elif'in; Asil ve Nursema arasında gizli bir aşk olduğunu iddia etmesi geceye bomba gibi düşer.
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti yeni bölümleri Cuma akşamı yayınlanıyor. Bu akşam ekrana gelecek 125.bölümde heyecan dorukta. Diziyi internet ortamından takip etmek isteyenler Kızılcık Şerbeti canlı izle seçeneğine ulaşmaya çalışıyor. İşte, Kızılcık Şerbeti 125. bölüm izle ekranı ve son bölüm özeti
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Kızılcık Şerbeti'nin 125. Bölümünde; Asude ve Asil’in, Elif’i istemeye geldikleri gece Elif’in; Asil ve Nursema arasında gizli bir aşk olduğunu iddia etmesi geceye bomba gibi düşer.
Ünal ev karışır, herkes birbirinin üstüne yürür. Bu olay Nilay ve Nursema’nın yakınlaşmasına neden olurken, Abdullah herkesi sakinleştirmeye çalışacaktır. Bade’nin foyası ortaya çıkmış, Ömer ondan boşanmak istediğini söylemiştir. Ancak Bade’nin boşanmaya hiç niyeti yoktur. Bu sefer başka bir oyun ile Ömer’i sıkıştırmaya kalkar. Evinde yaşanan rezaleti kapamak için harekete geçen Nursema, İlhami’den yardım ister. Bu durum ikilinin yakınlaşmasına vesile olacaktır. Asil ise Elif’ten bir süre düşünmek için süre ister. Elif yıkılır ama yapacak bir şeyi yoktur.
Nilay’ın dükkanında karşılaştığı arkadaşı Salkım’dan oğlu ve Nilay için araya girmesini rica eder. Salkım hevesle bu işe kalkıştığında karşısında tüm aileyi bulacaktır. Asil’in platformunun tanıtım gecesi tüm aileleri bir araya getirecek, gecede Fatih ve Başak’ın arasındaki gerilim iyice su yüzüne çıkacaktır.
KIZILCIK ŞERBETİ CANLI İZLE
