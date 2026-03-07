Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nde Başak kaçırıldı

        'Kızılcık Şerbeti'nde Başak kaçırıldı

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde, boşanma davası için mahkemeye giderken Başak'ın kaçırılması izleyenleri şoke etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2026 - 13:23 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Kızılcık Şerbeti'nde Başak kaçırıldı

        SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Seray Kaya, Emre Dinler, Erkan Avcı ve Özge Borak’ın paylaştığı fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin dün akşam yayınlanan bölümü ilgiyle izlendi.

        'Kızılcık Şerbeti'; ABC1’de 6.83 izlenme oranı, 17.47 izlenme payı, AB’de 6.45 izlenme oranı, 18.66 izlenme payı, Total grubunda ise 5.99 izlenme oranı, 14.86 izlenme payı elde etti. Sosyal medyada ise #KızılcıkŞerbeti etiketi ile yaklaşık 4 saat TT listesinde yer aldı. Yayınlanan bölümde yakınlaşmaya başlayan Fatih ve Başak’ın aşkı gururlarına yenik düştü. Boşanma davası için mahkemeye giderken Başak’ın kaçırılması izleyenleri şoke etti.

        REKLAM

        128'İNCİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Dizinin yayınlanan bölümünde öz evlatlarına kavuşan Ömer ve Kıvılcım, Kemal bebeğin alışma sürecinde birbirlerine destek oldular. Ömer’in, Kemal için Kıvılcım’la birlikte yaşamaya başlaması ve Kemal’e yaptığı ebeveynlik, çift arasındaki buzların erimesine neden oldu. Doğum esnasında hastanede karışan diğer bebeği de bırakmayan Kıvılcım ve Ömer, ailesine yardım eli uzatarak bebeğin daha konforlu bir hayat sürmesine destek olmaya karar verdiler.

        Ömer, Kıvılcım ve Kemal güne merhaba diyor;

        İlhami ile evlenen Nursema’yı geride bırakmaya çalışan Asil, Elif’le ayrılmaya karar verdi. Asil, önce Elif’in, ardından da kızını korumak isteyen Salkım’ın sert tepkileriyle karşılaşırken Nursema ise İlhami ile yeni bir hayata başladı. İlhami’nin kısıtlı hayatına uyum sağlamaya çalışan Nursema, Ulvi’nin de onlarla yaşamaya başlamasıyla evliliğinin ilk günlerinde baskı altında hissetmeye başladı.

        REKLAM

        Nursema ile İlhami’nin ilk gecesi;

        Asil’den ayrıldığı için aşk acısı yaşayan Elif, Çimen ve Emir’e misafirliğe gitti. Üzgün olan Elif’e destek olmak isteyen Çimen’in verdiği tavsiyeler yanlış anlaşıldı. Çimen’in önerilerini farklı yorumlayan Elif ile Salkım’ın çıkardığı tartışma Çimen için bardağı taşıran son damla oldu. Çimen’in, Salkım ve kızını evden kovması yeni bir krizin başlangıcı oldu.

        Asil’in sözleri Elif’i ağlattı;

        Salkım’dan Çimen’e ağır sözler;

        Bölümün final sahnesinde, ilk kez yakınlaşan Fatih ve Başak arasındaki kriz, ikiliyi beklenmedik bir boşanma inadına sürükledi. Fatih’ten beklediği aşk sözlerini duyamayan Başak, boşanma davasının gerçekleşmesini istedi. İkilinin yola çıktığı sırada yüzleri maskeli adamlar tarafından yollarının kesilmesi ve Başak’ın kaçırılması geceye damga vurdu.

        REKLAM

        Fatih ve Başak birbirini unutamıyor;

        İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

        YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

        "BEN SENİ ÇOK BEKLEDİM"

        Dizinin yeni bölüm tanıtımında Fatih’in, Başak’a ilanı aşk etmesi ikili arasında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Nursema ve İlhami’nin Abdullah, Salkım ve Nilay’ı ağırladığı iftar sofrasında Salkım’ın iğneli sözleri dikkat çekiyor. Elif ve Nilay arasındaki gerginliğin tırmandığı tanımda Fatih ve Başak‘ın taraf olmasıyla Salkım’ın yeni hedefi Başak oluyor.

        'Kızılcık Şerbeti’nin 129'uncu bölüm tanıtımı;

        Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' her cuma saat 20.00’de SHOW TV’de!

        ÖNERİLEN VİDEO

        Küçük yaşta çocuğun darp edildiği videoya ilişkin 3 kişi tutuklandı

         İstanbul'da bir çocuğun kendisinden yaşça büyük kişiler tarafından darp edildiği olaya ilişkin gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'birden fazla kişi ile birlikte gece vakti yağma' ve 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçlarından tutuklandı.

        #kızılcık şerbeti
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        "Küba, kucağıma düştü"
        "Küba, kucağıma düştü"
        İsrail füzesi İran'da Türk TIR'ını vurdu! Hataylı şoför ağır yaralı!
        İsrail füzesi İran'da Türk TIR'ını vurdu! Hataylı şoför ağır yaralı!
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Göğüs ve karın gerdirme ameliyatı ölümle bitti!
        Göğüs ve karın gerdirme ameliyatı ölümle bitti!
        Kadınlar iş hayatında hala cam tavanla karşılaşıyor
        Kadınlar iş hayatında hala cam tavanla karşılaşıyor
        30 milyon TL'lik fabrika soygunu güvenlik kamerasında!
        30 milyon TL'lik fabrika soygunu güvenlik kamerasında!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        Eski rapçi, Nepal'de başbakan olma yolunda
        Eski rapçi, Nepal'de başbakan olma yolunda
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        3'üncü kez baba oluyor
        3'üncü kez baba oluyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        Emekli aylığı borçlanma ile artar mı?
        Emekli aylığı borçlanma ile artar mı?
        İftardan hemen sonra bunu yapmayanlar dikkat!
        İftardan hemen sonra bunu yapmayanlar dikkat!
        Derbide gözler kalecilerde!
        Derbide gözler kalecilerde!