'Kızılcık Şerbeti'nde Başak kaçırıldı

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Seray Kaya, Emre Dinler, Erkan Avcı ve Özge Borak’ın paylaştığı fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin dün akşam yayınlanan bölümü ilgiyle izlendi.

'Kızılcık Şerbeti'; ABC1’de 6.83 izlenme oranı, 17.47 izlenme payı, AB’de 6.45 izlenme oranı, 18.66 izlenme payı, Total grubunda ise 5.99 izlenme oranı, 14.86 izlenme payı elde etti. Sosyal medyada ise #KızılcıkŞerbeti etiketi ile yaklaşık 4 saat TT listesinde yer aldı. Yayınlanan bölümde yakınlaşmaya başlayan Fatih ve Başak’ın aşkı gururlarına yenik düştü. Boşanma davası için mahkemeye giderken Başak’ın kaçırılması izleyenleri şoke etti.

REKLAM

128'İNCİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin yayınlanan bölümünde öz evlatlarına kavuşan Ömer ve Kıvılcım, Kemal bebeğin alışma sürecinde birbirlerine destek oldular. Ömer’in, Kemal için Kıvılcım’la birlikte yaşamaya başlaması ve Kemal’e yaptığı ebeveynlik, çift arasındaki buzların erimesine neden oldu. Doğum esnasında hastanede karışan diğer bebeği de bırakmayan Kıvılcım ve Ömer, ailesine yardım eli uzatarak bebeğin daha konforlu bir hayat sürmesine destek olmaya karar verdiler.

Ömer, Kıvılcım ve Kemal güne merhaba diyor;

İlhami ile evlenen Nursema’yı geride bırakmaya çalışan Asil, Elif’le ayrılmaya karar verdi. Asil, önce Elif’in, ardından da kızını korumak isteyen Salkım’ın sert tepkileriyle karşılaşırken Nursema ise İlhami ile yeni bir hayata başladı. İlhami’nin kısıtlı hayatına uyum sağlamaya çalışan Nursema, Ulvi’nin de onlarla yaşamaya başlamasıyla evliliğinin ilk günlerinde baskı altında hissetmeye başladı.

REKLAM

Nursema ile İlhami’nin ilk gecesi;

Asil’den ayrıldığı için aşk acısı yaşayan Elif, Çimen ve Emir’e misafirliğe gitti. Üzgün olan Elif’e destek olmak isteyen Çimen’in verdiği tavsiyeler yanlış anlaşıldı. Çimen’in önerilerini farklı yorumlayan Elif ile Salkım’ın çıkardığı tartışma Çimen için bardağı taşıran son damla oldu. Çimen’in, Salkım ve kızını evden kovması yeni bir krizin başlangıcı oldu.

Asil’in sözleri Elif’i ağlattı;

Salkım’dan Çimen’e ağır sözler;

Bölümün final sahnesinde, ilk kez yakınlaşan Fatih ve Başak arasındaki kriz, ikiliyi beklenmedik bir boşanma inadına sürükledi. Fatih’ten beklediği aşk sözlerini duyamayan Başak, boşanma davasının gerçekleşmesini istedi. İkilinin yola çıktığı sırada yüzleri maskeli adamlar tarafından yollarının kesilmesi ve Başak’ın kaçırılması geceye damga vurdu.

REKLAM

Fatih ve Başak birbirini unutamıyor;

İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

"BEN SENİ ÇOK BEKLEDİM"

Dizinin yeni bölüm tanıtımında Fatih’in, Başak’a ilanı aşk etmesi ikili arasında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Nursema ve İlhami’nin Abdullah, Salkım ve Nilay’ı ağırladığı iftar sofrasında Salkım’ın iğneli sözleri dikkat çekiyor. Elif ve Nilay arasındaki gerginliğin tırmandığı tanımda Fatih ve Başak‘ın taraf olmasıyla Salkım’ın yeni hedefi Başak oluyor.

'Kızılcık Şerbeti’nin 129'uncu bölüm tanıtımı;

Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' her cuma saat 20.00’de SHOW TV’de!