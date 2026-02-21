'Kızılcık Şerbeti'nde Ömer ve Kıvılcım'a büyük şok

SHOW TV’nin, yapımını; Gold Film’in, yapımcılığını; Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Seray Kaya, Emre Dinler, Erkan Avcı ve Özge Borak’ın paylaştığı fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam yayınlanan bölümü ile izleyenleri ekrana kilitledi.

'Kızılcık Şerbeti', ABC1’de; 7.14 izlenme oranı, 17.34 izlenme payı, AB’de; 7.09 izlenme oranı, 19.71 izlenme payı, Total grubunda ise 6.44 izlenme oranı, 15.95 izlenme payı elde etti.

Sosyal medyada ise #KızılcıkŞerbeti etiketi ile yaklaşık 3 saat TT listesinde yer aldı.

Yayınlanan bölümde; Ömer ile Kıvılcım, oğulları Kemal bebeğin doğum esnasında hastanede yaşanan karışıklık nedeniyle öz çocukları olmadığını öğrendi.

Dizinin yayınlanan bölümünde; Fatih, Başak’ın cebinde kilitli kaldıkları odanın anahtarını bulunca, aslında onun da boşanmak istemediğini fark etti. Bu keşifle büyük bir mutluluk yaşayan Fatih, Başak'ı kaybetmemek için riskli bir hamle yaptı.

Fatih’in planladığı oyunla aracını sabote etmesi, ikilinin boşanma davasına yetişememesine neden oldu. Davanın ertelenmesiyle zaman kazanan Başak ve Fatih cephesinde yaşanacaklar merak konusu oldu.

Fatih, Başak’la boşanmamak için oyunlar oynuyor;

Evliliğe tamamen kapalı olan Nilay’ın, Salkım’ın planıyla Yağız’la yeniden bir araya gelmesi bölümün dikkat çeken anlarına sahne oldu. Yağız’ın ertesi gün Nilay’a çiçek göndererek görüşmek istemesinin ardındaki gerçek izleyenleri şaşırttı. Romantik bir adımın altında, evleri ipotek altında olan Rukiye’nin, ekonomik çıkmazdan kurtulmak için oğlu Yağız’ın Nilay’la evlenmesini istediği ortaya çıktı.

Yağız ve annesinin Nilay hakkındaki planı;

Nursema, İlhami ile evlenmeye karar verdikten sonra Asil’e olan duygularını itiraf ettiği bir veda mektubu yazdı. Ünal ailesinin bir araya geldiği nikah günü, İlhami’nin törene gelmemesi, Nursema için büyük bir yıkım oldu. Terk edilen Nursema, İlhami’nin geçmişin intikamını aldığını düşündü.

İlhami nikâha gelmiyor;

Bölümün final sahnesine ise Ömer ve Kıvılcım’ın, doktordan Kemal bebeğin öz çocukları olmadığı haberini alması damga vurdu.