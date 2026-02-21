Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nde Ömer ve Kıvılcım'a büyük şok

        'Kızılcık Şerbeti'nde Ömer ve Kıvılcım'a büyük şok

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Ömer ve Kıvılcım, Kemal'in çocukları olmadığını öğrenerek büyük bir şok yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2026 - 12:21 Güncelleme: 21.02.2026 - 12:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyük bir şok yaşadılar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SHOW TV’nin, yapımını; Gold Film’in, yapımcılığını; Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Seray Kaya, Emre Dinler, Erkan Avcı ve Özge Borak’ın paylaştığı fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam yayınlanan bölümü ile izleyenleri ekrana kilitledi.

        'Kızılcık Şerbeti', ABC1’de; 7.14 izlenme oranı, 17.34 izlenme payı, AB’de; 7.09 izlenme oranı, 19.71 izlenme payı, Total grubunda ise 6.44 izlenme oranı, 15.95 izlenme payı elde etti.

        Sosyal medyada ise #KızılcıkŞerbeti etiketi ile yaklaşık 3 saat TT listesinde yer aldı.

        Yayınlanan bölümde; Ömer ile Kıvılcım, oğulları Kemal bebeğin doğum esnasında hastanede yaşanan karışıklık nedeniyle öz çocukları olmadığını öğrendi.

        REKLAM

        126'NCI BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Dizinin yayınlanan bölümünde; Fatih, Başak’ın cebinde kilitli kaldıkları odanın anahtarını bulunca, aslında onun da boşanmak istemediğini fark etti. Bu keşifle büyük bir mutluluk yaşayan Fatih, Başak'ı kaybetmemek için riskli bir hamle yaptı.

        Fatih’in planladığı oyunla aracını sabote etmesi, ikilinin boşanma davasına yetişememesine neden oldu. Davanın ertelenmesiyle zaman kazanan Başak ve Fatih cephesinde yaşanacaklar merak konusu oldu.

        Fatih, Başak’la boşanmamak için oyunlar oynuyor;

        Evliliğe tamamen kapalı olan Nilay’ın, Salkım’ın planıyla Yağız’la yeniden bir araya gelmesi bölümün dikkat çeken anlarına sahne oldu. Yağız’ın ertesi gün Nilay’a çiçek göndererek görüşmek istemesinin ardındaki gerçek izleyenleri şaşırttı. Romantik bir adımın altında, evleri ipotek altında olan Rukiye’nin, ekonomik çıkmazdan kurtulmak için oğlu Yağız’ın Nilay’la evlenmesini istediği ortaya çıktı.

        REKLAM

        Yağız ve annesinin Nilay hakkındaki planı;

        Nursema, İlhami ile evlenmeye karar verdikten sonra Asil’e olan duygularını itiraf ettiği bir veda mektubu yazdı. Ünal ailesinin bir araya geldiği nikah günü, İlhami’nin törene gelmemesi, Nursema için büyük bir yıkım oldu. Terk edilen Nursema, İlhami’nin geçmişin intikamını aldığını düşündü.

        İlhami nikâha gelmiyor;

        Bölümün final sahnesine ise Ömer ve Kıvılcım’ın, doktordan Kemal bebeğin öz çocukları olmadığı haberini alması damga vurdu.

        İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

        YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

        "ABLAM SEVMEDİĞİ BİRİYLE EVLENECEK"

        Kıvılcım ve Ömer’in aldıkları haberle yıkıldığı yeni bölüm tanıtımda Salkım’ın, Kıvılcım’a destek olması dikkat çekiyor. Pes etmeyen Yağız, Nilay’ın telefonunu almayı başarırken bu anlara Elif şahit oluyor.

        Nursema’nın Asil’e yazdığı mektubu bulan Nilay, nikahın gerçekleşmemesi için Asil’e haber veriyor. Heyecan dolu tanıtımla Nursema’nın, kimi seçeceği merak konusu oluyor.

        'Kızılcık Şerbeti'nin 127'nci bölüm tanıtımı;

        Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün senaryosunu kaleme aldığı, yönetmenliğini; Özgür Sevimli’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', her Cuma saat 20.00’de SHOW TV’de!

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 20 Şubat 2026 (Terörsüz Türkiye Sürecinde Ne Yaşandı?)

        Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem. Barış Kurulu Gazze için toplandı. Terörsüz Türkiye sürecinde ne yaşandı? Bahçeli DEM'le tokalaştı, çağrı yaptı. Terör örgütünden fesih kararı. Süreç Komisyonu 21 kez toplandı. 11. Yargı Paketi için AYM'ye başvuru. Dervişoğlu'ndan rapor eleştirisi. Bakan yardımcılıkl...
        #kızılcık şerbeti
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Eski çalışanının fotoğrafını paylaşan patrona hapis!
        Eski çalışanının fotoğrafını paylaşan patrona hapis!
        Doğalgaz yönetmeliği değişti
        Doğalgaz yönetmeliği değişti
        Hitler'in doğduğu ev polis karakolu oluyor
        Hitler'in doğduğu ev polis karakolu oluyor
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        ABD'nin 'İran' planları: Rejim değişikliği masada
        ABD'nin 'İran' planları: Rejim değişikliği masada
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        "Gerekeni yaptım"
        "Gerekeni yaptım"
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Cinayetle biten 'alacak' kavgası! İki gencin hayatı söndü!
        Cinayetle biten 'alacak' kavgası! İki gencin hayatı söndü!
        Çöp kamyonu şoförü ile Ayşe arasında 'pencere'den taşan dostluk
        Çöp kamyonu şoförü ile Ayşe arasında 'pencere'den taşan dostluk
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!