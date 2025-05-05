'Kızılcık Şerbeti'nden yeni tanıtım: Annem mektup bırakıp gitmiş

SHOW TV'nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin cuma akşamı yayınlanacak 100'üncü bölümünden merak dolu ikinci tanıtımı yayınlandı.

İşte 'Kızılcık Şerbeti' 100. Bölüm 2. Tanıtımı;

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Fatih’i, Defne ile birlikte yakalayan Doğa yıkılırken, Işıl ortaya çıkan eski sevgilisi Leo tarafından tehdit ediliyor.

Nursema’nın Işıl’ın açığını bulmaya çalıştığı tanıtımda Ömer’in, Beril’in gerçek kimliğini öğrenmesi izleyenleri şoke ediyor.

Kıvılcım ve Ömer için kendisini engel olarak gören Sönmez’in bavulunu toplayarak evden ayrılacağının ortaya çıktığı tanıtımın yayınıyla yeni bölümde yaşanacaklar merak konusu oluyor.