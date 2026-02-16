Canlı
        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nden yeni tanıtım - Magazin haberleri

        'Kızılcık Şerbeti'nden yeni tanıtım

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı. Tanıtımın çarpıcı finalinde; Kemal'in, Kıvılcım ve Ömer'in oğlu olmadığı gerçeği gün yüzüne çıkıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2026 - 21:00 Güncelleme: 16.02.2026 - 21:03
        "Kemal sizin oğlunuz değil"
        SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin heyecanla beklenen yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı.

        'Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölüm tanıtımında Başak, Fatih’i Salkım’a karşı korurken Salkım evin iplerini tamamen eline alma planları yapıyor. Aklıyla kalbi arasında savrulan Nursema zor bir seçimle yüzleşirken Abdullah, Ulvi’yle çocuklarının kaderini belirleyecek kritik bir hamleye hazırlanıyor.

        Nursema’nın evlilik haberi Asil cephesinde fırtına koparırken, Çimen Emir’in değişiminin sandığından çok daha derin olduğunu düşünüyor. Sevtap, Nilay’a geçmişi geride bırakıp kendi hayatına yönelmesi gerektiğini hatırlatıyor.

        Tanıtımın çarpıcı finalinde ise Kemal’in, Kıvılcım ve Ömer’in oğlu olmadığı gerçeği gün yüzüne çıkıyor. Yeni bölüm, dengeleri altüst edecek gelişmeleriyle şimdiden nefesleri kesiyor.

        Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

        Murat Aksoy İle İyi Yaşam - 15 Şubat 2026 ( Sağlığınızı Baştan Yaratın! Check-Up ve Beslenme Tüyoları)

        İyi Yaşam'da Check-Up'ın kimler için gerekli olduğu ve hastalıkların nasıl teşhis edilebildiği ele alınıyor. Dr. Murat Aksoy ile İyi Yaşam'a bu hafta Uzman Diyetisyen Melis Bengisu Demirci ve İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Burak Bilbay anlattı.

        #kızılcık şerbeti
