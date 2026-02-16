'Kızılcık Şerbeti'nden yeni tanıtım

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin heyecanla beklenen yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı.

'Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölüm tanıtımında Başak, Fatih’i Salkım’a karşı korurken Salkım evin iplerini tamamen eline alma planları yapıyor. Aklıyla kalbi arasında savrulan Nursema zor bir seçimle yüzleşirken Abdullah, Ulvi’yle çocuklarının kaderini belirleyecek kritik bir hamleye hazırlanıyor.

REKLAM

Nursema’nın evlilik haberi Asil cephesinde fırtına koparırken, Çimen Emir’in değişiminin sandığından çok daha derin olduğunu düşünüyor. Sevtap, Nilay’a geçmişi geride bırakıp kendi hayatına yönelmesi gerektiğini hatırlatıyor.

Tanıtımın çarpıcı finalinde ise Kemal’in, Kıvılcım ve Ömer’in oğlu olmadığı gerçeği gün yüzüne çıkıyor. Yeni bölüm, dengeleri altüst edecek gelişmeleriyle şimdiden nefesleri kesiyor.