'Kızılcık Şerbeti'ne Meriç Keskin konuk oluyor
SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'ne sürpriz bir isim konuk oluyor. 'Kızılcık Şerbeti'nde sosyal medyanın tanınmış ismi Meriç Keskin yer alacak
SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı’nın paylaştığı fenomen dizi 'Kızılcık Şerbeti'nin bu akşam yayınlanacak bölümüne sosyal medyanın tanınmış ismi Meriç Keskin konuk olacak.
Dizinin merakla beklenen bölümünde Meriç Keskin, Zülkar’ın (Bahtiyar Memili) arkadaşı Hamiyet karakterine hayat veriyor. Bölümde Zülkar’ın davetiyle Hamiyet’in Ünallar’ın evine gelişi izleyenleri kahkahaya boğacak.
Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' her cuma saat 20.00’de SHOW TV’de ekrana geliyor.