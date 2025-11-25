Habertürk
        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nin ikinci tanıtım yayınlandı

        'Kızılcık Şerbeti'nin ikinci tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin, fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden heyecan dolu ikinci tanıtım yayınlandı

        Giriş: 25.11.2025 - 20:55 Güncelleme: 25.11.2025 - 20:55
        "Biz evlenmeye karar verdik"
        SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.

        İşte 'Kızılcık Şerbeti'nin 115'inci 2'nci bölüm tanıtımı;

        Yayınlanan tanıtımda, Abdullah'ın Salkım'la yüzük takması ve Çimen'in Emir'le sevgili olması, Kıvılcım'ın Ünal ailesiyle bağlarının kolay kolay kopmayacağını bir kez daha gözler önüne seriyor.

        Ömer ve Asil arasındaki gerilim giderek tırmanırken, Kıvılcım, Ömer'in babalığına isyan ediyor.

        Başak ile Fatih'in tanışması dikkat çekerken, Abdullah ve Tuncay arasında da tansiyon yükseliyor.

        Tanıtımın finalinde Tuncay'ın Fatih'e silah doğrultması gerilimi zirveye taşırken, Başak'ın, "Biz Fatih'le evlenmeye karar verdik" sözleri herkesi şok ediyor.

        Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' yeni bölümüyle cuma akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!

