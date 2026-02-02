Habertürk
        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden heyecan dolu ikinci tanıtım yayınlandı

        Giriş: 02.02.2026 - 21:40 Güncelleme: 02.02.2026 - 21:40
        İkinci tanıtım yayınlandı
        SHOW TV'nin, yapımını; Gold Film'in, yapımcılığını; Faruk Turgut'un üstlendiği fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin heyecanla beklenen yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı.

        İşte 'Kızılcık Şerbeti'nin 124'üncü bölüm 2'nci tanıtımı;

        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm tanıtımında, Başak ve Fatih’in eğlence dolu gecesinde samimi halleri dikkat çekerken Asil’in, Elif ile evlilik planı yapması dikkat çekiyor.

        Kıvılcım ve Tuncay’ın akşam yemeğine şahit olan Ömer’in tepkisi eski iki âşığın geçmişini hatırlatırken, Ömer’in boşanma kararı almasıyla Bade’nin, Kıvılcım ve Tuncay’ın gecesini basması tanıtıma damga vuruyor ve yeni bölümde yaşanacaklar merak konusu oluyor.

        Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli'nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' yeni bölümüyle cuma akşamı saat 20.00'de SHOW TV’de!

        Isparta'da öğrenci tuvaletlerine kamera yerleştirildi, Milli Eğitim inceleme başlattı

        Isparta'da bulunan bir ortaokulda öğrenci tuvaletlerine güvenlik kamerası yerleştirilmesi üzerine veliler savcılığa suç duyurusunda bulundu. Konu ile ilgili Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı. (İHA)

        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Esenler'de iş yerinde yangın! 2 kişi öldü
        İran basını: Pezeşkiyan müzakere talimatı verdi
        Suriye güvenlik güçleri Haseke'de
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Minibüs suya gömüldü, korku dolu anlar yaşandı!
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Cesedi parçalanmış poşetlere konulmuş! Kayıp baş aranıyor!
        Kante'de geri sayım!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Altın ve bahise önlem alındı
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?