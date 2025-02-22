Kızılcık Şerbeti son bölüm izle: Show TV ile Kızılcık Şerbeti 89.bölüm tamamı full izle

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kıvılcım annesini doktora götürür ancak konacak teşhis hiçbirini mutlu etmeyecektir. Bu kötü dönemde en büyük desteği Ömer’den görür.

Yeni evinden dolayı keyfi çok yerinde olan Doğa, bir davet düzenleyerek tüm tanıdıklarını ve aileleri çağırır. Herkesin güzel evini görmesini istiyordur.