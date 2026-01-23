'Kızılcık Şerbeti', yeni bölümüyle bu akşam SHOW TV'de

SHOW TV’de ekrana gelen, yapımcılığını; Gold Yapım’ın üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin kadrosunda; Barış Kılıç (Ömer), Evrim Alasya (Kıvılcım), Ahmet Mümtaz Taylan (Abdullah), Doğukan Güngör (Fatih), Seray Kaya (Başak), Erkan Avcı (Asil), Özge Borak (Salkım), Feyza Civelek (Nilay), Ceren Yalazoğlu (Nursema), Servet Pandur (Asude), Selin Türkmen (Çimen), Yalçın Hafızoğlu (Emir), Hakan Karahan (Tuncay), Fatih Günhan (İlhami), Özlem Çakar Yalçınkaya (Sevilay), Serkan Rutkay Ayıköz (Abidin), Zeynep Parla (Elif), Dilaray Yeşilyaprak (Bade), Vurgun Adalayı (Yusuf), Nurhayat Karaca (Hayat), Barlas Kartal (Fethi), Çağla Naz Kargı (Kübra), Aylin Kılıçarslan (Neriman), Neslihan Yeldan (Sevtap), Aliye Uzunatağan (Sönmez) gibi başarılı isimler rol alıyor.

Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün yazdığı, Özgür Sevimli'nin yönettiği 'Kızılcık Şerbeti'nin 122'nci bölümünde; Çimen ve Emir’in sürpriz evliliği her iki aile tarafından da hoş karşılanmamıştır. Özellikle Salkım durumdan son derece mutsuz olmuştur. Bu işi sonlandırmayı hedefleyerek karşı atağa geçmeye karar verir. Kıvılcım da sonunu iyi görmemekle birlikte daha aklıselim davranır. Kıvılcım’ın bir diğer sorunu hastaneden gelen telefonla öğrendiği bebeklerin karışmış olabileceği ihtimalidir. Bu sorun Ömer ile Kıvılcım’ın yakınlaşmasına neden olurken, Bade bu yakınlaşmadan son derece rahatsız olacaktır. Nursema ve İlhami’nin arkadaşlığı birlikte çalıştıkları platformda yavaş yavaş ilerlemektedir. Nilay’ın açtığı dükkan her gün daha iyiye gitmekte, Sevtap burada canla başla çalışmaktadır. Fatih’in hasta olduğu için iş toplantısına onun yerine katılan Başak bu işten alnının akıyla çıkarken kocasının da güvenini kazanır. Kıvılcım ile kavga ederek evi terk eden Sönmez, torunu Çimen’in evine yerleşir. Ömer’i yakın takibe alan Bade, onun bir gece Kıvılcım’ın yanında kalmasını belgeleyerek bunu herkese ifşa eder.