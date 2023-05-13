Zirvenin sahibi 'Kızılcık Şerbeti'

'KIZILCIK ŞERBETİ' SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU



Sosyal medyada da gündeme oturan dizi; #KızılcıkŞerbeti etiketi ile yaklaşık dört saat, 'Nursema' ile beş saat ve SHOW TV ile yaklaşık dokuz saat Twitter’ın TT listesinin ilk sıralarında yer aldı. Büyük beğeni toplayan bölüm sürükleyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla her hafta olduğu gibi yine izleyenlerin övgüsünü topladı.