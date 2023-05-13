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Zirvenin sahibi 'Kızılcık Şerbeti'

SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam ekrana gelen nefes kesici bölümüyle zirvenin sahibi oldu. Büyük beğeni toplayan bölüm sürükleyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla her hafta olduğu gibi yine izleyenlerin övgüsünü topladı

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  • Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Kızılcık Şerbeti' zirvenin sahibi oldu!

    SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman’ın yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam ekrana gelen nefes kesici bölümüyle zirvedeki yerini aldı.

    Dizi; ABC1 20+’da 10.92 izlenme oranı 25.40 izlenme payı, AB grubunda 10.24 izlenme oranı 26.97 izlenme payı, Total’de 8.65 izlenme oranı 21.27 izlenme payı alarak cumanın en çok izlenen yapımı oldu.

  • 'KIZILCIK ŞERBETİ' SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

    Sosyal medyada da gündeme oturan dizi; #KızılcıkŞerbeti etiketi ile yaklaşık dört saat, 'Nursema' ile beş saat ve SHOW TV ile yaklaşık dokuz saat Twitter’ın TT listesinin ilk sıralarında yer aldı. Büyük beğeni toplayan bölüm sürükleyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla her hafta olduğu gibi yine izleyenlerin övgüsünü topladı.
  • Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Kızılcık Şerbeti' zirvenin sahibi oldu!

    YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU?

    'DOĞA' ALDATILDIĞINI ÖĞRENDİ

    Dün akşam yayınlanan bölümde, 'Ömer’le arasını düzeltmek isteyen 'Kıvılcım', onu en iyi tanıyan kişi olan 'Abdullah’la konuşmaya karar verdi. 'Kıvılcım', bu konuşmanın ardından 'Alev’in de yardımıyla 'Ömer’e büyük bir sürpriz hazırladı. Bir bahaneyle 'Ömer’i lokantaya davet ettiren 'Kıvılcım’ın sevdiği adama evlilik teklifinde bulunması izleyenleri adeta mest etti. 'Ömer’in evlilik teklifini kabul etmesiyle ikili arasındaki buzlar da erimiş oldu.
  • Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Kızılcık Şerbeti' zirvenin sahibi oldu!

    “Benimle evlenir misin?”


    * İzlemek için tıklayınız

    Boşandığını öğrenen 'Nursema' ise uzun bir aradan sonra ilk kez 'Umut’la buluşarak evlilik planları yaptı. Ailesinin onayını almak isteyen 'Nursema', kararını anne ve babasıyla paylaştı.

    'Abdullah', 'Nursema’nın bu kararına itiraz etmese de neden sıcak bakamadığını kızına anlattı. 'Pembe’nin de desteğiyle babasının onayını almayı başaran 'Nursema', müjdeyi 'Umut’a verdi. Evlilik yolunda ilerleyen aşıkların sevinci duygusal anlara sahne oldu.
  • Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Kızılcık Şerbeti' zirvenin sahibi oldu!

    'Doğa’yı, 'Aylin' ile aldatan 'Fatih' büyük bir pişmanlık yaşasa da gerçeği saklamaya karar verdi. Yeni araba alacak olan 'Pembe' için 'Aylin’in eve katalog getirmesi olayların fitilini ateşledi. İşten eve dönen 'Fatih, 'Aylin’i evinde görünce şoke oldu.
  • Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Kızılcık Şerbeti' zirvenin sahibi oldu!

    Bölümün final sahnesinde ise, 'Fatih ve 'Aylin’in konuşmasını duyan 'Doğa', kocasının onu aldattığını öğrenmiş oldu. Gerçeği 'Fatih’in yüzüne vurmak yerine susmayı tercih eden 'Doğa’nın ne yapacağı büyük merak konusu oldu.

    İşte bölüme damgasını vuran final sahnesi;

    * İzlemek için tıklayınız

  • YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

    'DOĞA' BOŞANACAK MI?

    Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında 'Doğa', 'Alev’e ihaneti kabul etmeyeceğini ve boşanacağını söylüyor. 'Nilay' erkek bebeği olacağını öğrenirken 'Fatih', 'Aylin’in nişanlısı tarafından tehdit ediliyor. 'Nursema' ve 'Umut’un beklenen nişan töreninden sahnelerin ekrana geldiği tanıtım heyecanı doruğa tırmandırıyor.
  • Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Kızılcık Şerbeti' zirvenin sahibi oldu!

    Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', her cuma akşamı saat 20.00’de SHOW TV'de.

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