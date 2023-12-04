'Kızılcık Şerbeti’nin merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım geldi

Ömer’in ilişkilerle ilgili çarpıcı sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda Abdullah ve Alev’in tekneyle açıldığı anlar merak uyandırıyor. Metehan, Ömer’i kendi kendine konuşurken görünce büyük bir şaşkınlık yaşarken, Ömer’in durumu gittikçe kötüleşiyor. Kıvılcım’ın gözyaşlarının sebebi ise akıllarda soru işareti bırakıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 41. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ömer’i kız arkadaşıyla gören Kıvılcım yaşadığı üzüntüyü atlatmaya çalışırken Ömer ise hastalığını herkesten gizlemeye devam etti. İkiz kardeşi Bekir’in, Ömer’den her şeyi Kıvılcım’a anlatmasını istediği bölümde Ömer’in nasıl bir adım atacağı merak konusu oldu. Kıvılcım ve Rüzgar’ın, Ertuğrul’un da desteğiyle ailesinin zorla evlendirmek istediği Nazlı’yı canlı yayına çıkartarak üniversiteye gitmesini sağladığı anlar büyük beğeni topladı. Fatih’i takip eden Doğa onun bir otele girdiğini görünce çılgına döndü. Fatih’in kaldığı odaya gelen Doğa, sevgilisi ile karşılaşmayı beklerken Cemre bebeği görmesi onu şoke etti. Alev; Umut ve Nursema’nın çıkmaza giren maddi sıkıntılarını anlatmak için Abdullah’la buluştu. Alev ve Abdullah’ı birlikte gören Mustafa ikiliden şüphelendi. Gerçeği öğrenmek isteyen Nilay, Abdullah’ın telefonundan Alev’e mesaj göndererek buluşma ayarladı. Nefeslerin tutulduğu bölümün final sahnesinde Nilay’ın oynadığı oyunla buluşma yerine giden Mustafa, karşısında Alev yerine Abdullah’ı buldu.

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Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Yiğit Kirazcı, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Serkan Tınmaz, Kayra Şenocak, Rahimcan Kapkap, Selin Türkmen, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memili, Gizem Yanık, Ebru Destan, Pelin Bölükbaşı, Vurgun Adalayı, Duygu Aslan ve Aysun Demir Kurtuldu gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

İşte Kızılcık Şerbeti’nin 42. Bölüm 2. Tanıtımı;

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