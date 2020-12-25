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Suudi Arabistan'ın resmi haber kanalı "Al Ekhbariya"nın koalisyon güçleri kaynaklarına dayandırdığı haberinde, "Kızıldeniz'in güneyinde Husiler tarafından yerleştirilen deniz mayını ticari bir kargo gemisine çarptı." ifadelerine yer verildi.

Haberde, ticari geminin mayına çarpması sonucu ön kısmının hafif şekilde zarar gördüğü belirtilirken olayda ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.

Haberde başka detaya yer verilmezken Husiler'den olayla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Zaman zaman Kızıldeniz'de deniz mayını imha edildiği yönünde açıklama yapan koalisyon güçleri, Husileri uluslararası deniz seyrüseferini tehdit etmek için mayın yerleştirmekle itham ediyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.