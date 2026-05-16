Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Kızılırmak Deltası'nda nilüferler arasında kürek sörfü

        Kızılırmak Deltası'nda nilüferler arasında kürek sörfü

        Samsun'da, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası'nda nilüfer ile kızıl eğrelti otları arasında ayakta kürek sörfü yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Mayıs 2026 - 13:18 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğanın tam kalbinde sıra dışı deneyim

        Samsun'un Alaçam, Bafra ile 19 Mayıs ilçeleri sınırlarında bulunan, Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü bölgede yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, 56 bin hektar genişliğe sahip.

        Yaz aylarına yaklaşırken canlanan deltada kızıl eğrelti otu (azolla filiculoides) ile lotus adıyla da bilinen nilüferler, su yüzeylerini kaplayarak görsel şölen sunuyor.

        Kızılırmak Deltası'nın Habilli Mahallesi Kanal Boyu mevkisinde kızıl eğrelti otu ve nilüferler arasında ayakta kürek sörfü yapan Kadir Batuhan Kayar, farklı bir deneyim yaşadı.

        REKLAM

        Alanın kendisini çok etkilediğini dile getiren Kayar, "Burasını sosyal medyada görüp merak ederek geldim. Arkamda kızıl eğrelti otları, önümde nilüferler ve su papatyaları vardı. Gerçekten doğanın tam kalbindeyiz" dedi.

        Deltada ayakta kürek sörfü yapmanın keyifli olduğunu vurgulayan Kayar, zorluklara rağmen manzaranın buna değdiğini belirtti.

        Kayar, "Buranın atmosferinin esrarengiz bir büyüsü var. Gelirken mandalar, leylekler ve deltada yaşayan kuş türlerini de gördük. Muğla'dan gelen biri olarak buraya hayran kaldım" ifadesini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Hortum çıktı, kameralar yakaladı

        (DHA) Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak yağış sırasında hortum oluştu. Çorum'un Sungurlu ilçesi ile Kızılırmak ilçesi arasında görülen hortum, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi'nde önemli kararlar alınacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi'nde önemli kararlar alınacak
        Alman başbakan: Çocuklarını ABD'ye okumaya göndermem
        Alman başbakan: Çocuklarını ABD'ye okumaya göndermem
        "Enflasyonda kalıcı bozulma olursa sıkılaşacağız"
        "Enflasyonda kalıcı bozulma olursa sıkılaşacağız"
        Kadın fenomen trafikte hemcinsine kafa attı!
        Kadın fenomen trafikte hemcinsine kafa attı!
        Rus lider Putin Çin'e gidiyor
        Rus lider Putin Çin'e gidiyor
        40 kişi can vermişti... 1193 günlük firar bitti!
        40 kişi can vermişti... 1193 günlük firar bitti!
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Sinem'i katletti kendisini savundu: Suçum yok demiyorum!
        Sinem'i katletti kendisini savundu: Suçum yok demiyorum!
        Meteoroloji saat verip uyardı... Batıda ve doğuda yağış var!
        Meteoroloji saat verip uyardı... Batıda ve doğuda yağış var!
        "İran'da her şeyi iki günde yok edebiliriz"
        "İran'da her şeyi iki günde yok edebiliriz"
        "Icardi ile görüşmemiz var"
        "Icardi ile görüşmemiz var"
        Fenerbahçe için Jorge Jesus iddiası!
        Fenerbahçe için Jorge Jesus iddiası!
        5 yıllık kabus!
        5 yıllık kabus!
        "Evleniyoruz"
        "Evleniyoruz"
        Boşandılar
        Boşandılar
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu
        Eyfel Kulesi dolandırıcılığının inanılmaz hikayesi
        Eyfel Kulesi dolandırıcılığının inanılmaz hikayesi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        O felaket Frankenstein'ın doğuşuna zemin hazırladı!
        O felaket Frankenstein'ın doğuşuna zemin hazırladı!
        Bu icat mucidini bile çaresiz bıraktı!
        Bu icat mucidini bile çaresiz bıraktı!