Kızılyıldız: 96 - Anadolu Efes: 97 | MAÇ SONUCU

Anadolu Efes, EuroLeague’in 33’üncü haftasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'a konuk olduğu maçtan 97-96 galip ayrıldı.

Maça pota altında ve dış atışlarda etkili başlayan ev sahibi ekip ilk periyodu 24-16 önde kapattı. 2’nci periyoda özellikle Dozier ile etkili başlayan Anadolu Efes oyuna dengeyi getirmeye çalışmasına rağmen çok sayıda top kaybı yapıp, rakibine kolay sayı şansı tanıyınca soyunma odasına 51-44 geride gitti.

3’üncü çeyreğe Beaubois’nın art arda bulduğu sayılarla başlayarak öne geçen temsilcimiz periyodu 66-64 önde geçti. Maçın son periyodu son saniyeye kadar büyük bir çekişmeye sahne olurken maçın normal süresi 88-88 berabere tamamlandı. REKLAM Karşılıklı sayılarla başlayan uzatma dakikaları da büyük bir mücadeleye sahne odu ve temsilcimiz maçtan galip ayrılmayı başardı: 96-97.