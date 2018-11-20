Kızım dizisi geçtiğimiz Cuma günü 9. son bölümü ile TV 8 ekranlarına geldi. Seyirciler yayınlanan 9. son bölümün ardından 10. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı. Kızım 9. son bölümde; Demir için artık hiçbir şey eskisi olmayacaktır. Onun için eskisinden daha da zorlu bir yaşam savaşı başlamıştır. Para meselesini çözmek için aldığı riskleri arttıran Demir, yeniden tehlikeli bir maceranın içinde bulur kendini. İşte, Kızım dizisinin 10. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

KIZIM 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KIZIM SON BÖLÜM ÖZETİ

Öykü'nün hastalığını öğrendikten sonra, Demir için artık hiçbir şey eskisi olmayacaktır. Onun için eskisinden daha da zorlu bir yaşam savaşı başlamıştır. Para meselesini çözmek için aldığı riskleri arttıran Demir, yeniden tehlikeli bir maceranın içinde bulur kendini. Acaba, bu kez müze işindeki kadar şanslı olacak mıdır?

Candan, Öykü'nün hastalığını öğrendikten sonra derin bir açmazda bulur kendini. Candan'ın hissettiği acı, aceleyle birtakım kararlar almasına neden olur. Candan'ın bu yönelişi, Demir ve Öykü için Candan'ın olmadığı bir yaşamın habercisi mi olacaktır?

Gittikçe derinleşen alkol sorununun pençesinde boğuşan Asu, para kazanmak için yeni yollar dener. Suça bulaşmadan para kazanmaya çalışan Asu, hayattan yeni bir darbe daha alır. Cemal, Asu'ya bir kez daha yardım eder. Bu süreçte, Cemal ve Asu'nun ilişkisinde ne tür değişimler gerçekleşecektir?

Kızım dizisi, 10. yeni bölümü ile Cuma akşamı saat 20.00'da TV 8 ekranlarına gelecek.

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