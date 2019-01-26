KIZIM 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KIZIM 16. BÖLÜM ÖZETİ

Öykü mahkemede Asu'yu seçince, Demir onsuz yeni yaşantısına alışmaya çalışır. Ancak belli etmese de Öykü'nün seçimine bozulmuştur ve onu özlemektedir. Asu için ise durum sandığından çok daha zorlu geçmektedir. Öykü'nün sorumlulukları ona iyiden iyiye ağır gelmeye başlamıştır. Bu arada Jilet Cemal ile birlikte Demir ve Uğur'u içeri tıkmak için plan yapıyor.

KIZIM DİZİSİ OYUNCULARI

Oyuncular: Buğra Gülsoy (Demir),Beren Gökyıldız (Öykü),Leyla Lydia Tuğutlu (Candan),Tugay Mercan (Uğur),Serhat Teoman (Cemal),Sinem Ünsal (Sevgi),Suna Selen, Selin Şekerci