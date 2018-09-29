Kızım 3. yeni bölüm fragmanı dizinin bu akşam ekranlara gelen 2. son bölümünün ardından yayınlandı. Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu ve Beren Gökyıldız'ın başrollerini paylaştığı Kızım'ın yeni bölümünde kaza sonrası hastaneye kaldırılan Demir ve Öykü'nün sağlık durumlarının iyi olduğu görülüyor. Ama Demir, Öykü'yü terketmek istiyor. Durumu anlayan Öykü'nün sözleri ise izleyiciye duygulu anlar yaşatıyor. İşte Kızım 3. yeni bölüm fragmanı

KIZIM 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kızım'ın yeni bölümünde kaza sonrası hastaneye kaldırılan Demir ve Öykü'nün sağlık durumlarının iyi olduğu görülüyor. Ama Demir, Öykü'yü terketmek istiyor. Durumu anlayan Öykü'nün sözleri ise izleyiciye duygulu anlar yaşatıyor. Peki Demir, Öykü'yü terk edecek mi?

KIZIM 2. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kızım 2. bölümünde yine duygu dolu anlar yaşandı. Demir, Öykü'nün sorumluluğunu almak istemezken bir taraftan da onun varlığına alışıyor. Dizinin son sahnesinde Öykü'ye tam ara çarpacakken Demir önüne siper oluyor ve araba ikisine birden çarpıyor.

KIZIM DİZİSİ KONUSU

Öykü(Beren Gökyıldız) 8 yaşında, yaşıtlarından farklı olarak algısı çok açık olan, empati duygusu gelişkin ve çok akıllı bir kızdır. Doğduğundan beri birlikte yaşadığı teyzesi onu terk edince daha önce hiç görmediği babası Demir’i bulmak zorunda kalır.

Hayatında sorumluluk almamış, yetimhanede büyümüş bir dolandırıcı olan Demir (Buğra Gülsoy); Öykü’nün onu bulmaya geldiği gün tutuklanır. Demir, kızına bakması şartıyla mahkeme tarafından salınır ancak Demir, o gün tanıştığı Öykü’yle yaşamayı istememektedir... Demir ve ortağı Uğur (Tugay Mercan) bir yandan Öykü’den kurtulmaya çalışırken, bir yandan da büyük bir vurgun yapma planı içindedirler.

Bu büyük vurgunun hedefinde olan Candan (Leyla Lydia Tuğutlu) ise sakin görünen hayatında geçmişin büyük acılarını gizlemektedir. Tüm bu tesadüflerle hayatın bir araya getireceği insanların hiçbirinin bilmediği ise Öykü’nün büyük bir sırrı sakladığıdır.

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