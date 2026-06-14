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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kızını kaçıran kişinin kulağını kopardı! | Son dakika haberleri

        Falçatayla kızını kaçıran kişinin kulağını kesip, kopardı!

        Aksaray'da Ömer Ç. adlı kişi, daha önce kızını kaçıran Ahmet Furkan Ö.'nün bir kulağını falçatayla kesip kopardı. Kavgaya müdahale etmek isteyen polis memuru da arbede sırasında elinden yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Haziran 2026 - 12:02 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kızını kaçıran kişinin kulağını kopardı!

        Aksaray'da Ömer Ç. (48), daha önce kızını kaçıran Ahmet Furkan Ö.'nün (24) bir kulağını falçatayla kesip, kopardı. Kavgaya müdahale etmek isteyen polis memuru S.G. (35) de arbede sırasında elinden yaralandı.

        DHA'nın haberine göre olay, dün saat 21.00 sıralarında Kılıçaslan Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. Ömer Ç., yolda daha önce kızını kaçıran Ahmet Faruk Ö. ile karşılaştı. Aralarında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Ömer Ç., yanındaki falçatayla Ahmet Faruk Ö.'nün kulağının birini kesip kopardı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgaya müdahale etmek isteyen polis memuru S.G. de arbede sırasında elinden yaralandı. Ahmet Furkan Ö. kanlar içinde yere yığılırken, polis ekipleri de yere fırlayan kopan kulağı arayıp buldu.

        Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ahmet Faruk Ö.'nün kesilen kulağının dikilmesi için ameliyata alındığı belirtildi.

        Ömer Ç. ile olaya karıştığı öne sürülen yakınları Emir Ç. ve Tuğrul Ç. de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

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