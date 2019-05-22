

Kırıkhan Devlet Hastanesi morgundan alınan Melisa'nın cenazesi Reşatlı Camisi'ne getirildi.



Cenazeye katılan ve gözyaşlarına hakim olamayan baba İbrahim Öğrencik büyük acı yaşadı. Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, baba Öğrencik'e sarılarak teskin etmeye çalıştı. İbrahim Öğrencik ise bu sırada, "Yavrum gitti, dedesine gitti" diyerek ağladı.



İlçe Müftüsü Mekki Solmaz ise cenaze namazı öncesi yaptığı konuşmada, hiçbir babanın evladına zarar vermek istemeyeceğini anlatarak "Bu bir sabırdır, bir imtihandır. Allah bizi, özellikle babasını bu imtihanda sınıyor." dedi.



Solmaz'ın kıldırdığı namazın ardından Melisa'nın cenazesi, mahalle mezarlığında defnedildi.



Dün gece meydana gelen olayda, İbrahim Öğrencik otomobilini Reşatlı Mahallesi'nde park etmek için fren yerine gaza bastığı sırada evin girişinde bekleyen kızı Melisa’ya çarpmıştı. Küçük kız olay yerinde hayatını kaybetmişti.



Jandarma tarafından gözaltına alınan baba, ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

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