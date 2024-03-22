'Kızlar ve Oğlanlar' ENKA Oditoryumu’nda

Başarılı sinema yönetmeni Emin Alper’in Dostoyevski’nin aynı adlı eserinden sahneye uyarladığı ve yönettiği ilk tiyatro oyunu “Öteki”, 27 Mart akşamı saat 20.30’da ENKA Oditoryumu’nda izleyiciyle buluşuyor.

Oyun, izleyicilere, “Size fiziksel olarak kusursuz bir biçimde benzeyen ama karakteri sizinkinin tam zıttı olan; nefret ettiğiniz, tahammül edemediğiniz özelliklere sahip ve aslında tam da bu yüzden sizin hedeflerinize sizden çok daha kolay ulaşabilen; hâliyle içten içe yerinde olmak isteyebileceğiniz birisi karşınıza çıksa ne yaparsınız?” sorusunu yöneltiyor. Cem Yiğit Üzümoğlu, Erdem Şenocak, Derya Karadaş ve Gökhan Yıkılkan’ın rol aldığı; Deniz Göktürk Kobanbay’ın sahne, Ahmet Sesigürgil’in ışık, Okan Kaya’nın ses tasarımını gerçekleştirdiği “Öteki”, yaratılan özgün uyarlama ve sahne deneyimiyle izleyici için etkileyici bir tiyatro deneyimine dönüşüyor.