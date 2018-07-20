‘Kızların hepsi Türkiye'nin en kaliteli, namuslu hanımları'

Adnan Oktar'ın doktor ağabeyi K. Oktar kardeşi ve grubuna yönelik düzenlenen operasyon sonrası ilk kez Habertürk'e konuştu. Uzun yıllardır kardeşi Adnan Oktar'la görüşmediğini söyleyen K. Oktar "Senelerdir görüşmüyorum, özel bir nedeni yok. Adnan Oktar milliyetçi, çağdaş, laik, Atatürkçü bir delikanlı. İslam'da neden modernlik olmasın? Kızların hepsi namuslu, dürüst, çağdaş, yüksekokulu dereceyle bitirmiş, Türkiye'nin en kaliteli hanımları bunlar. Daha ne isteniyor? 1999'daki gibi komplo kuruluyor, yine ‘pardon' denecek?" dedi.
Habertürk muhabiri Öznur Karslı'nın haberine göre uzun yıllardır kadın doğum uzmanı olarak çalışan K. Oktar, iki kızının amcaları Adnan Oktar tarafından istismar edildiği iddiası ile 168 kişinin tutuklandığı Oktar operasyonu için ‘iftira ve komplo' yorumunda bulundu. İşte ağabey K. Oktar'ın açıklamaları:
"İKİ KIZIMI İSTİSMAR ETTİĞİ İDDİASI ÇİRKİN İFTİRA"
"Çok çirkin iftiralar atıyorlar. Adnan Oktar'ın ağabeyi oluyorum. 40 yıldır hep kamuoyunun gözü önünde, 40 yıldır vatana, millete sadık, dindar, çağdaş, laik, Atatürkçü bir şahsiyet. Vatan için uğraşan kişi. 40 yıldır ne hatasını gördünüz de toptan saldırıyorsunuz? İki kızımın Adnan Oktar tarafından istismar edildiği iddiası çok korkunç bir olay. Bu çok çirkin bir iftira, olacak şey değil. Bütün dünyanın gözü üzerinde korkunç, ağır iftira atıyorsunuz, bunun maliyeti yüksek olur sizlere. Senelerdir görüşmüyorum, özel bir nedeni yok. Minnacık aklı olan bunların iftira olduğunu anlar. Görüşmeme nedenimi ne kadar söylüyorsam o kadar kafi, bunları fazla bilme hakkınız yok. Konuşan, ifade verenlerin arasında casus ve münafık olabilir. Bir linç kampanyası var."
"MANİPÜLE EDİLMİŞ GİBİLER"
"Kaba tabirle hepsi birden çirkin bir şekilde komplo kurdular. Belli ki bir yerlerden manipüle edildi. Yurt dışından arayıp, şikayetçi olan aileler manipüle edilmiş gibiler. Bunlar ancak aşağılık, düşük akılları kandırabilirsiniz ama aklı başındaki insanları kandıramazsınız. İlerde utanacaksınız. 40 senedir Adnan Hoca ne yapmıştır? Vatana millete faydası olmuştur. Milliyetçi, mukaddesatçı, çağdaş, laik, Atatürkçü delikanlı. Yazıları bütün dünya çapında her yerde görülüyor, seviliyor, himaye görüyor. İslamiyet'te niye modernlik olmasın?"
"HEPSİNİN DİNİ BİLGİSİ KUVVETLİ"
"Kadınlara kedicik ve bacılar gibi ifade takılmasında acayiplik nedir? Kızların hepsi namuslu, dürüst, çağdaş, yüksekokulu dereceyle bitirmiş, Türkiye'nin en kaliteli hanımları bunlar. Hepsinin de dini bilgisi gayet kuvvetli. Daha ne istiyorsunuz? 'Niye bacı, kardeş, kedicik deniyor' soruları saçma. Cahil cühela aşağılık insanları kandırabilecek yorumlar bunlar. Kitaplarını okumuyor musunuz? 1999'da da böyle bir operasyon yapıldı. Sonunda aklandı ve özür dilendi ‘yanlış yapmışız' dediler. Sonunda yine beraat edecekler ve ‘pardon' denecek. Suçsuz yere akıl hastanesine ve hapishaneye konuldu. Madem akıl hastasıydı bu kadar neden uğraşıyorlar?"
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