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        Haberler Spor Basketbol EuroCup KK Mornar: 71 - Bahçeşehir Koleji: 78 MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        KK Mornar: 71 - Bahçeşehir Koleji: 78 MAÇ SONUCU

        Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası D Grubu 3. hafta maçında deplasmanda Karadağ'ın KK Mornar ekibini 78-71 mağlup etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 23:17 Güncelleme: 01.11.2023 - 23:17
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        Bahçeşehir Koleji 2. galibiyetini aldı
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        Bar kentindeki Topolica Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini ev sahibi ekip 28-21 üstün tamamladı. Bahçeşehir Koleji, ikinci periyotta toparlanıp farkı indirse de soyunma odasına 43-42 ev sahibi takım önde gitti.

        İkinci yarıda daha etkili oynayan Türk ekibi, final periyoduna 60-55 önde girdiği karşılaşmada parkeden 78-71 galip ayrıldı.

        Bu sonucun ardından Bahçeşehir Koleji, grubundaki 2'nci galibiyetini elde ederken, ev sahibi takım 2'nci yenilgisini yaşadı.

        Bahçeşehir Koleji, 8 Kasım Çarşamba günü deplasman Çekya ekibi ERA Nymburk ile karşılaşacak.

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