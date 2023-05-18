KKM'de rekor yükseliş

BDDK 12 Mayıs haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 2 trilyon 346 milyar 755 milyon liraya ulaşarak yeni zirvesini gördü.

12 Mayıs haftasında KKM hesaplarında 143 milyar 631 milyon liralık artış yaşandı. Bu KKM'deki en yüksek haftalık artış olarak kayıtlara geçti.

Son verilerle beraber KKM hesaplarında 18 hafta üst üste artış yaşanmış oldu. Söz konusu 16 haftada hesaplarda 976 milyar 746 milyon liralık artış yaşandı.

FAİZ LİMİTİ KALDIRILDI

KKM'de 31 Mart'ta faiz üst sınırı kaldırıldı. Alınan kararla KKM'lerde asgari faiz oranı politika faiz oranında olmaya devam ederken, üst sınırı bankalar belirlemeye başladı. Bu karardan önce yüzde 11.5 olan KKM faizi ortalama yüzde 20'nin üzerine çıktı.

Bu kararın da etkisiyle son 6 haftada KKM'deki artış 645 milyar 692 milyon lirayı buldu.

VERGİ İSTİSNASI

Nisan ayında alınan Cumhurbaşkanı kararıyla ise 31 Mart 2023 tarihli bilançolarında yer alan döviz varlıklarını yıl sonuna kadar kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarına yatırıp, en az 3 ay vadeli bu hesaplarda değerlendiren kurumların, buradan elde ettikleri kazançlarının da kurumlar vergisinden istisna edilmesine imkan tanındı.

Söz konusu istisnalar için daha önce de çeşitli düzenlemeler uygulamaya alınmıştı.

Bu kapsamda, yasal düzenlemeyle kurumların 30 Mart 2022 bilançolarında yer alan döviz varlıklarının kur korumalı hesaplarda değerlendirmesi durumunda istisnadan yararlanabilme imkanı sağlanmıştı.

Bu düzenlemenin devamında Cumhurbaşkanı kararlarıyla 30 Haziran 2022, 30 Eylül 2022 ve 31 Aralık 2022 tarihli bilançolar için de istisna getirilmişti.

Ayrıca, yabancı paraların ve altın hesabı bakiyelerinin Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilmesi gereken son tarih de 31 Aralık 2023'e uzatılmıştı.

Bu tarihe kadar olan her bir geçici vergi veya yıllık hesap dönemleri sonu itibarıyla bilançolardaki dövizler için de kur korumalı hesaplara yönelik sağlanan istisnadan yararlandırma konusunda Cumhurbaşkanı yetkilendirilmişti.