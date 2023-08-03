KKM'de son 1 ayın en yavaş yükselişi Kur korumalı mevduatlara (KKM) zorunlu karşılık getirilmesini öngören TCMB tebliğinin ardından KKM'de son 1 ayın en yavaş haftalık artışı kaydedildi. KKM hesaplarındaki toplam para 28 Temmuz haftasında 58 milyar 563 milyon lira artarak 3 trilyon 132 milyar liraya ulaştı

BDDK 28 Temmuz haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 3 trilyon 132 milyar 468 milyon liraya ulaşarak yeni zirvesini gördü.

28 Temmuz haftasında KKM hesaplarında 58 milyar 563 milyon liralık artış yaşandı. Böylece son 1 ayın en düşük artışı yaşanmış oldu. Önceki 3 haftada, haftalık artışlar 100 milyar liranın üzerinde kaydedilmişti.

Son verilerle beraber 29 hafta üst üste KKM hesaplarında yükseliş yaşandı. Söz konusu 29 haftada hesaplarda 1 trilyon 762 milyar 459 milyon liralık artış yaşandı.

Tarih KKM (milyon TL) Haftalık artış (%) Haftalık artış (milyon TL) 28.07.2023 3.132.468,01 1,9 58.563,00 21.07.2023 3.073.905,01 3,8 111.629,93 14.07.2023 2.962.275,08 4,1 115.599,85 7.07.2023 2.846.675,23 3,9 107.281,14 27.06.2023 2.739.394,09 0,7 19.785,61 23.06.2023 2.719.608,48 3,5 91.295,49 16.06.2023 2.628.312,99 2 52.309,73 9.06.2023 2.576.003,26 1,7 42.396,24 2.06.2023 2.533.607,02 1,4 34.879,90 26.05.2023 2.498.727,12 4,2 100.558,12 18.05.2023 2.398.169,00 2,2 51.413,19 12.05.2023 2.346.755,81 6,5 143.630,96 5.05.2023 2.203.124,85 4 85.534,24 28.04.2023 2.117.590,61 7 137.797,73 20.04.2023 1.979.792,88 4,7 89.208,51 14.04.2023 1.890.584,37 6,4 113.753,90 7.04.2023 1.776.830,47 4,5 75.767,28 31.03.2023 1.701.063,19 1,7 28.229,98 24.03.2023 1.672.833,21 2 33.071,32 17.03.2023 1.639.761,89 2,3 36.343,89 10.03.2023 1.603.418,00 1,7 26.227,24 3.03.2023 1.577.190,76 1,6 25.365,53 24.02.2023 1.551.825,23 3,5 51.973,03 17.02.2023 1.499.852,20 1,1 16.433,22 10.02.2023 1.483.418,98 1,9 27.682,69 3.02.2023 1.455.736,29 3,5 48.892,08 27.01.2023 1.406.844,21 1,5 21.198,68 20.01.2023 1.385.645,53 0,9 12.230,77 13.01.2023 1.373.414,76 0,2 3.405,67 6.01.2023 1.370.009,09 -3,2 -45.293,48

KKM VE DÖVİZ MEVDUATLARININ PAYI YÜZDE 65

BDDK verilerine göre bankacılık sistemindeki toplam mevduat 28 Temmuz ile biten haftada 12 trilyon 944 milyar 163 milyon 258 bin liraya yükseldi. Buna göre toplam mevduatta KKM'nin payı yüzde 24.2 oldu.

Söz konusu tarih itibarıyla yabancı para cinsi mevduatlar ise 5 trilyon 251 milyar 260 milyon 930 bin liraya ulaştı. KKM ve döviz cinsi mevduatların toplam mevduatlar içerisindeki payı böylece yüzde 64.7 oldu.

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ZORUNLU KARŞILIK GETİRİLDİ

21 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirtilen seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları kapsamında 'Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ' Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe göre, Kur Korumalı Mevduatların zorunlu karşılık oranları artırıldı. Bu şekilde Merkez Bankası, piyasada oluşan Türk lirası likidite fazlasının, Türk Lirası zorunlu karşılık oran artışıyla sistemden çekilmesini sağlamayı hedefledi. Bu kapsamda, vadeli Türk Lirası mevduata geçişi teşvik eden bir adım olarak, kur korumalı hesaplara yüzde 15 oranında zorunlu karşılık tesis etme yükümlülüğü getirildi.

Zorunlu karşılıklar, 21 Temmuz hesaplama tarihi itibarıyla hesaplanacak yükümlülükler üzerinden 4 Ağustos'tan itibaren tesis edilecek.