İHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu iki farklı toplantı yapmasının ardında alınan kararları basın toplantısı ile duyurdu. Kurul, ülkede artan vakaların ardından yarın yerel saatle 20.00'den itibaren 15 Şubat gece yarısına kadar ülke genelinde tam sokağa çıkma yasağı uygulanması kararı aldı. Başbakan Ersan Saner yaptığı açıklamada, “5 Şubat 20.00’den başlamak kaydıyla, 15 Şubat gece yarısına kadar, elzem ihtiyaçların karşılanması haricinde, ülkede tam sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Nöbetçi eczaneler, market, benzin, manav gibi işletmeler açık bulundurulacak. Açılış saatleri 08.00-17.00 arasında olacaktır. İlçeler arasında tüm giriş ve çıkışlar kapatıldı” dedi.

"7 VE 14 ŞUBAT'TA SADECE ECZANELER AÇIK OLACAK"

Saner, “7 Şubat ve 14 Şubat Pazar günleri nöbetçi eczaneler hariç tüm sektörler kapalı olacaktır. İlçe Emniyet Kurulu ile Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından belirlenecek elzem izinler hariç tüm izinler durdurulmuştur” ifadelerini kullandı.

BANKALAR DA TATİL EDİLDİ

Başbakan Saner, “Alınan karar ile reel sektörde çeklerle ilgili, bankalar tüzüğünde yapılan düzenleme ile KKTC Bankalar Yasası tahtında kurulan ve faaliyet gösteren bankaların 8-12 Şubat 2021’de tatil edilmesine karar verilmiştir. Çekler bu tarihlerde işlem görmeyecek” dedi. Saner, “150 bin adet PCR test kiti ve 3 ayrı cihaz alınması kararı da alınmıştır. Bugüne kadar, ortalama 3 bin 500’e kadar ulaşan sayılarımız 5 bin civarında yapılmakta, bugün ise 6 bin 937 ile en yüksek PCR test yapılan güne tekabül etmektedir. Ülkemizin kapalı olacağı günlerde testlerin devam edilecek” ifadelerini kullandı.

Sağlık Üst Kurulu kararları doğrultusunda hazırlanan kapanma kararı Hükümet tarafından geçtiğimiz gün onaylanarak sokağa çıkma yasağı 10 Şubat'a kadar uzatılmıştı.

KKTC'DE SON 24 SAATTE 69'U YEREL 80 VAKA

KKTC’de korona virüs salgınında 69’u yerel olmak üzere toplam 80 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 bin 584’e ulaştı. KKTC’de salgının başından bu yana Covid-19 nedeni ile 14 kişi ise hayatını kaybetti.