Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

KKTC, 15 Şubat’a kadar tam kapanma kararı aldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu tarafından, yarın yerel saatle 20.00'den itibaren 15 Şubat gece yarısına kadar ülke genelinde tam sokağa çıkma yasağı ilan edildi

KKTC, 15 Şubat’a kadar tam kapanma kararı aldı
İHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu iki farklı toplantı yapmasının ardında alınan kararları basın toplantısı ile duyurdu. Kurul, ülkede artan vakaların ardından yarın yerel saatle 20.00'den itibaren 15 Şubat gece yarısına kadar ülke genelinde tam sokağa çıkma yasağı uygulanması kararı aldı. Başbakan Ersan Saner yaptığı açıklamada, “5 Şubat 20.00’den başlamak kaydıyla, 15 Şubat gece yarısına kadar, elzem ihtiyaçların karşılanması haricinde, ülkede tam sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Nöbetçi eczaneler, market, benzin, manav gibi işletmeler açık bulundurulacak. Açılış saatleri 08.00-17.00 arasında olacaktır. İlçeler arasında tüm giriş ve çıkışlar kapatıldı” dedi.

"7 VE 14 ŞUBAT'TA SADECE ECZANELER AÇIK OLACAK"

Saner, “7 Şubat ve 14 Şubat Pazar günleri nöbetçi eczaneler hariç tüm sektörler kapalı olacaktır. İlçe Emniyet Kurulu ile Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından belirlenecek elzem izinler hariç tüm izinler durdurulmuştur” ifadelerini kullandı.

BANKALAR DA TATİL EDİLDİ

Başbakan Saner, “Alınan karar ile reel sektörde çeklerle ilgili, bankalar tüzüğünde yapılan düzenleme ile KKTC Bankalar Yasası tahtında kurulan ve faaliyet gösteren bankaların 8-12 Şubat 2021’de tatil edilmesine karar verilmiştir. Çekler bu tarihlerde işlem görmeyecek” dedi. Saner, “150 bin adet PCR test kiti ve 3 ayrı cihaz alınması kararı da alınmıştır. Bugüne kadar, ortalama 3 bin 500’e kadar ulaşan sayılarımız 5 bin civarında yapılmakta, bugün ise 6 bin 937 ile en yüksek PCR test yapılan güne tekabül etmektedir. Ülkemizin kapalı olacağı günlerde testlerin devam edilecek” ifadelerini kullandı.

Sağlık Üst Kurulu kararları doğrultusunda hazırlanan kapanma kararı Hükümet tarafından geçtiğimiz gün onaylanarak sokağa çıkma yasağı 10 Şubat'a kadar uzatılmıştı.

KKTC'DE SON 24 SAATTE 69'U YEREL 80 VAKA

KKTC’de korona virüs salgınında 69’u yerel olmak üzere toplam 80 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 bin 584’e ulaştı. KKTC’de salgının başından bu yana Covid-19 nedeni ile 14 kişi ise hayatını kaybetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika... Biden: Rusya karşısında ABD'nin boyun eğdiği günler sona erdi
DÜNYABiden'dan flaş Rusya çıkışı!
Hollanda'ya Londra'dan gelen uçağın iniş takımı bölmesinde kaçak yolcu bulundu
DÜNYAUçağın iniş takımı bölmesinde kaçak yolcu bulundu
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü
DÜNYAABD ve Rusya dışişleri bakanlarından telefon ...
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Sotniçenko: "YPG/PKK'nın Moskova'da ofisi yok"
DÜNYARus Büyükelçiliği'nden PKK açıklaması!
Ukrayna'da bir hayvanat bahçesinde kaplan bakıcısını öldürdü
DÜNYAHayvanat bahçesinde kaplan bakıcısını öldürdü
TBMM Başkanı Şentop, Arnavutluk’ta
DÜNYATBMM Başkanı Şentop, Arnavutluk’ta
Son dakika... ABD Suudi Arabistan'a Yemen'de verdiği askeri desteği kesiyor
DÜNYAABD'den flaş Suudi Arabistan kararı!
Fransa'da 4'ü Türk 6 kişinin hayatını kaybettiği kundaklamanın failine 25 yıl hapis
DÜNYAFransa'da 4 Türk'ün öldüğü kundaklamanın failine ...
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "NATO'nun Türkiye-Yunanistan anlaşmazlığındaki rolü platform sağlamak"
DÜNYANATO'dan Türkiye-Yunanistan ilişkleri için açıklama!
10 ay sonra komadan uyandı, hastanede iki kez koronavirüse yakalandı, salgını bilmiyor
DÜNYA10 ay sonra komadan uyandı, salgını bilmiyor!