Kuzey Kıbrıs'ta yapılan cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde, resmi olmayan sonuçlara göre, Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) adayı Ersin Tatar oyların yüzde 51.74'ünü alarak cumhurbaşkanı seçildi. Akıncı ise yüzde 48.26 oranında oy elde etti. Bu sonuçların ardında açıklama yapan Akıncı, siyaseti bıraktığını belirtti.

Yaptığı ilk açıklamada, seçim sonuçlarını '45 yıllık siyasi hayatının sonu' olarak tanımlayan Akıncı, şu ifadeleri kullandı: "Normal olmayan bir seçim süreci geçirdik. Tatar'ı kutlarım, başarılar dilerim. Bu sonuçların çıkmasında rol oynayanları da tebrik ederim. Bu sonuçlar 45 yıllık siyasi hayatımın sonudur. Halkımıza hayırlı olsun."