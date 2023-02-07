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Haberler Gündem KKTC'den 2 gemi Türkiye'ye doğru yola çıktı
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KKTC'den insani yardımları taşıyan 2 gemi yola çıktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), insani yardım malzemelerini taşıyan 2 gemi Türkiye'ye doğru yola çıktı. Yardım malzemeleri, deprem felaketinden etkilenen illere ulaştırılacak

KKTC'den 2 gemi Türkiye'ye doğru yola çıktı
AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) askeri birlikler, çeşitli kamu kurum kuruluşları ve vatandaşlarca verilen ilaç, serum, gıda, ısıtıcı, battaniye, kıyafet, çadır ve diğer malzemeleri taşıyan 2 gemi Türkiye'ye hareket etti.

Gönyeli, Girne ve Çatalköy belediyelerince hazırlanan yardım malzemeleri belediye başkanlarının nezaretinde Girne Limanı'na getirilerek gemiye yüklendi. Yardım malzemelerini taşıyan gemi, Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na doğru yola çıktı.

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Gazimağusa Başkonsolosluğu ve 4’üncü Piyade Alay Komutanlığı desteği ile toplanan yardımları taşıyan tırlar gemiye yüklenerek Gazimağusa Limanı’ndan Mersin'e gönderildi.

Yetkililer KKTC'den 2 gemiyle 200 tona yakın insani yardımın ilk etapta Türkiye'ye gönderildiğini bildirdi.

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