KKTC'den GKRY'ye tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Rum Milli Muhafız Ordusunun (RMMO) yeni yıla özel olarak yayımladığı videoda, KKTC'yi hedef alan "tehditkar" ifadelere yer vermesine ilişkin, "Uluslararası camiaya barış mesajları verenlerin, kendi kamuoylarına yönelik yayımladıkları videolarda savaştan, savaş gemilerinden ve bu gemilerin Girne ile Mağusa limanlarına demirlemesinden söz etmesi, açık bir ikiyüzlülüktür." ifadelerini kullandı.

KKTC Başbakanlık Ofisi Başbakan Üstel'in, RMMO yeni yıla özel olarak yayımladığı videoda, KKTC'yi hedef alan "tehditkar" ifadelere yer vermesine ilişkin değerlendirmelerine dair açıklama yaptı.

Üstel, RMMO'nun yayımladığı videoda KKTC'yi hedef alan tehditkar ifadelere yer verilmesini, Rum tarafının zihniyetinde değişen hiçbir şey olmadığını bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Videoda Rum denizci askerler tarafından "savaş gemilerinin Girne ile Mağusa limanlarına ulaşması" temennisinin 2026 dilekleri arasına açıkça eklenmesinin, Girne ve Mağusa limanlarını hedef alan, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini doğrudan tehdit eden aynı aklın ve aynı yaklaşımın tezahürü olduğunu vurgulayan Üstel, şunları kaydetti:

"Bu dil, barış dili değildir. Bu dil, güven artırıcı değildir. Bu dil, çözüm dili hiç değildir. Görülmektedir ki Rum yönetimi, her fırsatta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ve Kıbrıs Türk halkını taciz etmeyi bir alışkanlık haline getirmiş, adanın tamamına sahip olma arzusunu ise hala temel hedef olarak muhafaza etmektedir. Bu zihniyet değişmemiştir. Enosis hayali, aradan geçen on yıllara rağmen Rum tarafının siyasi ve askeri reflekslerini şekillendirmeye devam etmektedir." Üstel, tarihsel gerçeklerin açık olduğuna işaret ederek, İngiltere'nin adadan çekilmesinin ardından yaşanan tüm süreçlerin, Rum yönetimleri tarafından; "adanın eşit ortağı olan Kıbrıs Türk halkı ile adayı ortakça paylaşmak için değil, adayı bir Rum-Yunan adasına dönüştürme ideali doğrultusunda" kullanıldığına dikkati çekti. "Barış mesajları verenlerin savaştan söz etmesi açık bir ikiyüzlülüktür" Bugün bu anlayışın terk edilmediğinin, yayınlanan askeri videolar ve kullanılan dil üzerinden açıkça görüldüğüne işaret eden Üstel, "Uluslararası camiaya barış mesajları verenlerin, kendi kamuoylarına yönelik yayımladıkları videolarda savaştan, savaş gemilerinden ve bu gemilerin Girne ile Mağusa limanlarına demirlemesinden söz etmesi, açık bir ikiyüzlülüktür. Bu ikiyüzlü tutumun, uluslararası toplum tarafından hala görülmemesi ise en az bu tehditkar dil kadar adadaki barış ortamına zarar vermektedir." ifadelerini kullandı.