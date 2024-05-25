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        Haberler Yaşam Klasik nişan yüzüklerine son: Yüzük parmağına pırlanta piercingi yaptırma modası

        Klasik nişan yüzüklerine son: Yüzük parmağına pırlanta piercingi yaptırma modası!

        Geleneksel evlenme teklifinin sembolü yıllardır pırlanta bir yüzük almaktır. Ancak bu geleneğin yeni bir rakibi var. Son dönemde sosyal medyada "daha modern" bir yol olarak insanlar nişan piercinglerini paylaşmaya başladı. Bu piercingler beğenildiği kadar eleştiri de aldı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? İşte o piercing!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.05.2024 - 14:00 Güncelleme: 25.05.2024 - 00:00
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        Nişan yüzüklerinin yıllar içinde birbirinden farklı modelleri piyasaya sürüldü. Fakat son konsept yüzüğü tamamen oyun dışı bırakıp pırlantayı parmağa yerleştirmekten geçiyor. Sizin için bu modaya dair detayları derledik! İşte nişan yüzüğü yerine piercing trendi!

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        "NİŞAN PİERCİNGİ"

        Nişan yüzüğü yerine ortaya atılan bu trend bir çok tartışmaya yol açtı. İşlem şu şekilde gerçekleşiyor: Yüzük, gevşek deriye gömülü taşla cildinizin içinden geçiyor. Bu sadece vücudunuza daha kalıcı bir sabitleme sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda profesyoneller bunun göründüğü kadar kötü olmadığını söylüyor.

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        "DOKTORLAR RİSK VAR DİYOR"

        Bazı piercing uzmanları, insanların sonuçlardan memnun olmaması durumunda bunların kolayca çıkarılabileceğini, değiştirilebileceğini ve ayarlanabileceğini söylüyor. Ancak doktorlar, insanları nişan piercingi yaptırmadan önce her riski ciddi şekilde değerlendirmeye çağırıyor.

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        TIBBİ KAYGI

        Çok sayıda doktor bu sürece şüphe ile yaklaşıyor. Doktorlar bunun sadece parmağınızın yanlış bir hareketine kadar zararsız olduğunu savunuyor. Parmağınızın en ufak ters hareketinde ya da hasarda istenmeyen sonuçların kaçınılmaz olduğunu söylüyorlar.

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        PİERCİNG UZMANI KONU HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

        Piercing uzmanı olan Adrian Castillo "Mücevherdeki küçük bir kusur, günler veya aylar sürebilecek, sizi enfeksiyona veya kötü yara izlerine açık hale getirebilecek bir süreci başlatabilir. Süreç riskli olduğu kadar yara da kötü bir noktaya gelebilir." dedi.

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        SADECE EL PİERCİNGİ RİSK DEĞİL

        Bu risk sadece elleriniz için de geçerli değil. Profesyoneller boynunuzdaki veya sırtınızdaki bu gibi piercinglerin ciddi sorunlara neden olabileceğini iddia ediyor. Bazı insanların vücutları bunun gibi riskli vücut piercinglerine farklı tepki verir. Çoğunlukla sürtünmeden veya sürekli bir yere takılmaktan kaynaklanan tahriş nedeniyle enfeksiyon kapma riskinize dikkat etmeniz gerekiyor.

        Kaynak: Mystical Raven

        Fotoğraf kaynak: Instagram

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