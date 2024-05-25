Klasik nişan yüzüklerine son: Yüzük parmağına pırlanta piercingi yaptırma modası!

SADECE EL PİERCİNGİ RİSK DEĞİL

Bu risk sadece elleriniz için de geçerli değil. Profesyoneller boynunuzdaki veya sırtınızdaki bu gibi piercinglerin ciddi sorunlara neden olabileceğini iddia ediyor. Bazı insanların vücutları bunun gibi riskli vücut piercinglerine farklı tepki verir. Çoğunlukla sürtünmeden veya sürekli bir yere takılmaktan kaynaklanan tahriş nedeniyle enfeksiyon kapma riskinize dikkat etmeniz gerekiyor.

Kaynak: Mystical Raven

Fotoğraf kaynak: Instagram