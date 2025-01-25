Kleopatra Antik Havuzu, ziyaretçi girişine kapatılıyor

Pamukkale'deki Hierapolis Antik Kenti'nde yaz-kış 36 derece su sıcaklığına sahip 2 bin 500 yıllık Kleopatra Antik Havuzu, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.

Antik çağdan bu yana termal tedavi merkezi olarak bilinen Pamukkale'de, MS 692'de meydana gelen depremde sütunların yıkılması ve termal suyun birikmesi ile doğal yollarla oluşan Hierapolis'deki antik havuz, dünyanın çeşitli ülkelerinden ziyaretçilerini ağırlıyor.

BAKANLIK YIKIM KARARI VERDİ

Mısır kraliçesi Kleopatra'nın da yüzdüğüne inanılan tarihi havuz, şifa arayan ziyaretçilerine antik kalıntılar arasında yüzme olanağı sunuyor.

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Yaz aylarında günde ortalama 2 bin 500 kişinin girdiği havuzun, çevresindeki kaçak yapıların yıkım işlemleri için yarından itibaren ziyaretçi girişine kapatılacağı bildirildi.

Yeni yapılacak tesisler ve dinlenme alanların bitmesinin ardından havuzun tekrar ziyaretçi girişine açılacağı belirtildi.

Yeni projenin ne zaman biteceği ise henüz açıklanmadı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, bir süre önce kaçak yapılar yıkım kararı vermişti.