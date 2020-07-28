Kleptomani (hırsızlık hastalığı) ruhsal bir hastalıktır. İnsanın ruhundaki çelişkilerden ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. İçine kapanık, ürkek, korkak ve güvensiz kişilerin kendilerini böyle bir insan olmadıklarına inandırmak için çalarlar. Çocuk yaşlarda yaşanan baskıların bir neticesi altta yatan nedenlerindendir.

Hırsızlık yapmak sadece bir ruhsal baskıdır. Hırsızlığı ihtiyaç duydukları için değil; içinde yaşadığı o baskının ve itici gücün etkisiyle yaparlar. Önemsiz şeyler dahi çalabilirler. Bilinçaltındaki yaşanan şeyler en büyük etkenlerinden birisidir. Genelde bu hastalığı taşıyan kişilerin ailevi yapıları bozuk ve sorunludur. Özgüven yaralanmaları, özgüven eksikliği, kişinin değerlerine ve öz saygısına karşı yapılan saldırgan davranışlar gibi nedenler ilerleyen yaşlarda benliğinin olgunlaşmasını ve gelişimini engeller.

Bazı durumlarda kaybedilen bir şeyler nedeni ile de ortaya çıkmaktadır. İlerleyen yaşlarda erkeklerde andropoz, kadınlarda adet ve hamilelik dönemlerinde ortaya çıkabilmektedir. Cinsel sorunları olan kişilerde de ortaya çıkabilir. Cinsellik çağrıştıran parfüm, cinsel içerikli bir kitap ya da cinsel objeler kolaylıkla elbise veya çantaya atılabilir. Genelde bu sorun 3-5 yaşlarında yaşanan cinsel organlara artış ve ilginin artması ile ortaya çıkabilmektedir.

Üst benlikte oluşan artış, kişinin kendisini cezalandırmak, suçlamak ve küçük düşürmek için başvurduğu bir yoldur. Kleptomani; kişide bulunan obsesif bozukluğun ve depresif olarak yaşanan bozukluğun farklı bir var oluş biçimidir. Kleptomani hastası; bu şekilde davranarak kendini bir süre iyi hisseder. Ancak bu durum geçici ve daha büyük sorunlar için bir üst örtme biçimidir.

Kleptomani yaşayan kişi; yeme bozuklukları, duygudurum bozukluğu, obsesif bozukluk ve dissosiyatif bozukluklar da yaşamaktadır. Bazı vücut hastalıkları da bu duruma eşlik edebilmektedir. Epilepsi, demans, beyin atrofosinin görüldüğü haller, tümörler ve bazı ilaçların yan etkileri gibi durumlarda bu hastalığa etken olmaktadır.

Kleptomani Tedavisi

Kişinin geçmiş ile alakalı ya da altta yatan nedenlerin etkileri araştırılarak bir terapi ya da ilaç tedavisi ve hipnoz yolu ile tedavi uygulanmaktadır.