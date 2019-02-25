Antalya’da erkek şahıs, apartmanın girişinde bulunan klima dış ünitesi üzerinde oturur vaziyette ölü olarak bulundu.

Olay, 18.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi’nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, 17. Cadde üzerinde bulunan bir apartmanın girişindeki klima dış ünitesi üzerinde bir erkek şahsın gördü. Şahsın uzun süre oturur vaziyette ve hareketsiz şekilde durduğunu görenler durumu hemen polise bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, şahsın öldüğünü tespit etti. Olay yerinde inceleme başlatan polis, şahsın üzerinde kimliğe rastlayamadı. Evsiz olduğu öğrenilen şahsın, yanına koyduğu poşet içerisindeki simitler dikkat çekti. Yapılan incelemelerin ardından şahıs, kesin ölüm nedeni öğrenilmek üzere Antalya Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı.