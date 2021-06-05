Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Klima hırsızı saklandığı kafenin bahçesinde yakalandı

Adana’da iki hırsız çaldıkları klima ve ünitesini sokak ortasında sürükledikleri sırada polisi görmeleri üzerine şüpheliler kaçmaya başladı. Hırsızlardan birisi, bir kafenin bahçesinde saklandığı sırada bekçilere tarafından yakalandı

Klima hırsızı saklandığı kafenin bahçesinde yakalandı
İHA

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Fuzuli Caddesi üzerinde devriye gezen polis, 2 kişinin klima ve ünitesini sürükleyerek götürdüğünü gördü. Şüphelilerde polisleri fark edince klima ve ünitesini bırakıp kaçmaya başladı. Ara sokaklara kaçan iki hırsız izini kaybettirdi. Bölgede polis ve bekçiler arama çalışmalarına başladı.

"YÜZÜMÜ İNDİRMEYİN, DOSTUM VAR, DÜŞMANIM VAR"

Yapılan arama çalışmalarında şüphelilerden Barış D., bir kafenin bahçesinde saklanırken yakalandı. Yakalanan Barış D., gazetecilerinin kendisini görüntülediğini görünce kıyafeti ile yüzünü kapattı. Ardından Barış D. polislere,” Yüzümü indirmeyin benim, dostum var düşmanım var. Hırsızlık yaptığıma bakmayın” dedi. Gözaltına alınan Barış D., emniyete götürüldü.

Hırsızların çaldığı klima ve ünitesinin yanında polis İngiliz anahtarı da buldu.
Kaçan diğer şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Manisa'da takla atan otomobilden fırlayan sürücü öldü
GÜNDEMTakla atan otomobilden fırlayan sürücü hayatını ...
TBMM Başkanı Şentop, yapımcı Hasan Saltık'ın vefatı nedeniyle eşine başsağlığı diledi
GÜNDEMŞentop'tan Saltık Ailesi'ne başsağlığı
Son dakika: Düğünde koronavirüs skandalı! Tedbirleri yok saydılar ve... - Haberler
GÜNDEMKoronayı unuttular!
Kula'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı
GÜNDEMOtomobil şarampole uçtu!
Mersin'de 6 noktada orman yangını çıktı
GÜNDEMMersin'de 6 noktada orman yangını
İzmir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 17 zanlıdan 9'u tutuklandı
GÜNDEMUyuşturucu tacirlerine darbe!
Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
GÜNDEMAdıyaman’da iki otomobil çarpıştı
Çanakkale açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
GÜNDEM17 düzensiz göçmen kurtarıldı
Son dakika! Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
GÜNDEMDatça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
Samsun’da denizde cenin olduğu ihbarı polisi alarma geçirdi
GÜNDEMDenizde cenin var ihbarı polisi alarma geçirdi