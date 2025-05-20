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        Klinik Psikolog Nedir? Psikolog Olmak İçin Hangi Bölümde ve Kaç Yıl Okunur?

        Günlük hayatın stresi her geçen gün arttığı için psikologlara duyulan ihtiyaçta daha yoğun hale gelmiştir. Ruh bilimci anlamına gelen psikologlar, hem bireylerin hem de toplumların davranış biçimlerini inceler ve sorunlara çözüm iletmeye çalışır. Günümüzde psikologlara olan ihtiyaç artış gösterdiği için meslek seçimi yapmak isteyen gençler tarafından psikolog nasıl olunur sorusu sıklıkla gündeme gelir. Klinik psikolog nedir, psikolog olmak için hangi bölümde okunur, psikolog olmak için kaç yıl okunur gibi merak edilen soruları cevapladık.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2025 - 16:37 Güncelleme: 20.05.2025 - 16:37
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        Klinik Psikolog Nedir?
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        Klinik Psikolog Nedir?

        Psikolog, zihinsel sağlıkla ilgilenen, ruh bilimci kişidir. Psikologlar bireylerin ve toplumların davranışlarını inceleyerek, anlamaya çalışır ve psikolojik çözümler üretirler. Son yıllarda popülerliği artan psikoloji bölümünün detayları merak edilmektedir. Klinik psikolog nedir sorusu da en çok dile getirilen konulardan biri olarak karşımıza çıkar. Klinik psikolog, psikoloji eğitimi almış ve psikoterapi yöntemiyle birey ve gruplara destek sağlayan kişidir. Psikolog ve klinik psikolog arasında da fark bulunur. Psikologlar lisansı tamamlayan kişilerken klinik psikologlar lisans eğitiminin ardından yüksek lisans programına başlayarak klinik alanında uzmanlaşırlar. Yani klinik alanda uzmanlaşmış psikologlara klinik psikolog denir. Klinik psikolog görevleri ise şu şekildedir;

        • - Danışana tanı koyarlar.
        • - Gerekli psikolojik testleri yapar ve testlerin sonuçlarını değerlendirirler.
        • - Danışana psikoterapi teknikleri ile destek verirler.
        • - Danışanlarını uzun vadede gözlemleyerek takiplerini sürdürürler.

        Psikolog ve psikiyatri Arasındaki Fark

        Psikolog ve psikiyatri meslekleri pek çok kişi tarafından sıklıkla karıştırılmaktadır. Psikolog ve psikiyatri arasındaki fark öncelikle alınan eğitimle açıklanabilir. Psikiyatri bölümü tıp fakültesine bağlı iken psikoloji için psikoloji bölümünü okumak gerekir. Psikolog ve psikiyatri arasındaki fark eğitimle sınırlı kalmaz. Okunması gereken bölümler farklı olduğu gibi psikolog ve psikiyatrinin uyguladığı tedavi yöntemleri de farklıdır. Psikiyatri ilaç tedavisi uygulayabilir ve tıbbi müdahale de bulunabilirken, psikologlar psikoterapi tekniklerini uygular. Psikiyatriye ihtiyaç duyanlar hasta olarak nitelendirilirken psikoloğa başvuranlar için daha çok danışan ifadesi kullanılır. Dolayısıyla psikolog ve psikiyatri arasındaki fark azımsanamayacak kadar önemlidir. Peki psikolog olmak için gereken özellikler neler?

        Psikolog Olmak İçin Gereken Özellikler

        Psikolog olabilmek için öncelik psikoloji bölümünü kazanmak ve başarıyla mezun olmak. Ancak iyi bir psikolog olmak için tek şart elbette bu değil… Bu mesleği icra edecek kişilerin taşıması gereken bazı özellikler bulunuyor. Sizde psikologluk hayali kuruyorsanız, psikolog olmak için gereken özelliklere göz atmalısınız;

        • - Psikolog iyi bir dinleyici olmalı ve güçlü iletişim becerisine sahip olmalıdır.
        • - Psikologlar yapı gereği sakin ve sabırlı olmalılar.
        • - Psikoterapi tekniklerini iyi bilmeli ve uygulamalıdır.
        • - Danışanları dinlerken objektif olmalı ve yargılamaktan kaçınmalılar.
        • - Danışan davranışlarını başarılı şekilde gözlemlemeliler.
        • - Problem çözme becerileri iyi olmalı.
        • - Danışan mahremiyetini korumak için etik değerlere bağlı çalışmalı.
        • - Psikolojik açıdan dayanıklı olarak zor vakaların üstesinden gelebilmeli.

        Psikolog Nasıl Olunur?

        Psikolog olma hayali kuran gençler tarafından psikolog nasıl olunur sorusu merak ediliyor. Bunun için öncelikle gereken eğitim alınmalıdır. Psikolog olmak için hangi bölümde okunur sorusuna az önce cevap vermiştik. Lisans programında psikoloji eğitimi alarak psikolog olabileceğinizi belirtmiştik. Peki psikolog olmak için kaç yıl okunur? Psikoloji programı eğitim süresi 4 yıldır. Ancak 4 yıllık eğitimini tamamlayanlar, klinik psikolog ya da psikolojik danışman unvanına sahip olmazlar. Bu durumda lisans eğitimini tamamlayanların yüksek lisans programına başvurmaları ve eğitim alarak uzmanlaşmaları gerekir. Yüksek lisansı başarıyla tamamlayan öğrenciler klinik psikolog ve psikolojik danışman unvanına sahip olabilirler. Tüm bu süreçler ise 6 yılda tamamlanabilmektedir.

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