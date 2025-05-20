Klinik Psikolog Nedir?

Psikolog, zihinsel sağlıkla ilgilenen, ruh bilimci kişidir. Psikologlar bireylerin ve toplumların davranışlarını inceleyerek, anlamaya çalışır ve psikolojik çözümler üretirler. Son yıllarda popülerliği artan psikoloji bölümünün detayları merak edilmektedir. Klinik psikolog nedir sorusu da en çok dile getirilen konulardan biri olarak karşımıza çıkar. Klinik psikolog, psikoloji eğitimi almış ve psikoterapi yöntemiyle birey ve gruplara destek sağlayan kişidir. Psikolog ve klinik psikolog arasında da fark bulunur. Psikologlar lisansı tamamlayan kişilerken klinik psikologlar lisans eğitiminin ardından yüksek lisans programına başlayarak klinik alanında uzmanlaşırlar. Yani klinik alanda uzmanlaşmış psikologlara klinik psikolog denir. Klinik psikolog görevleri ise şu şekildedir;

- Danışana tanı koyarlar.

- Gerekli psikolojik testleri yapar ve testlerin sonuçlarını değerlendirirler.

- Danışana psikoterapi teknikleri ile destek verirler.

- Danışanlarını uzun vadede gözlemleyerek takiplerini sürdürürler.

Psikolog ve psikiyatri Arasındaki Fark

Psikolog ve psikiyatri meslekleri pek çok kişi tarafından sıklıkla karıştırılmaktadır. Psikolog ve psikiyatri arasındaki fark öncelikle alınan eğitimle açıklanabilir. Psikiyatri bölümü tıp fakültesine bağlı iken psikoloji için psikoloji bölümünü okumak gerekir. Psikolog ve psikiyatri arasındaki fark eğitimle sınırlı kalmaz. Okunması gereken bölümler farklı olduğu gibi psikolog ve psikiyatrinin uyguladığı tedavi yöntemleri de farklıdır. Psikiyatri ilaç tedavisi uygulayabilir ve tıbbi müdahale de bulunabilirken, psikologlar psikoterapi tekniklerini uygular. Psikiyatriye ihtiyaç duyanlar hasta olarak nitelendirilirken psikoloğa başvuranlar için daha çok danışan ifadesi kullanılır. Dolayısıyla psikolog ve psikiyatri arasındaki fark azımsanamayacak kadar önemlidir. Peki psikolog olmak için gereken özellikler neler?