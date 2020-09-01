Klostrofobi kapalı yerlerden korkma olarak ortaya çıkan bir fobidir. Bu kişiler kapalı yerlerde yalnız kalmaktan çok fazla korkarlar. Asansör, otomobil, küçük odalar, otobüs, uçak, tren, MR cihazı, kalabalık ve kapalı mekânlar da kalmaktan kaçınırlar. Genelde bu durumlarla karşılaştıklarında; terleme, titreme, aşırı kalp çarpıntısı, çığlık atma ve kaçarak uzaklaşma gibi davranışlar ve tepkiler yaşarlar.

Kapalı ve dar yerlerden korkan klostrofobisi olan kişiler; bu durumlarda yalnız kalmayı istemezler ve sürekli böyle yerlerden ve ortamlardan uzaklaşarak kendilerini korumaya almaya çalışırlar.

Klostrofobinin net olarak bir nedeni yoktur. Ancak bilim adamları bu durumun; çocuklukta yaşanan bir travma ya da korkunun neticesinde ilerleyen yaşlarda çıktığını belirtmişlerdir. Bu tepkiyi göstermek içgüdüsel bir davranışla hayatta kalma şekli olarak ifade edilebilir. Klostrofobi; kişinin hayatını etkileyen olumsuzluklar ortaya çıkarabilmektedir.

Klostrofobi Tedavisi

Klostrofobi tedavi edilebilir bir rahatsızlıktır. Bilişsel Davranış Terapisi ile kişinin bu korkudan uzaklaşması ve onunla baş edebilmesi yolları öğretilir. Bunun yanında daha iyi sonuçlar alınması için antidepresan ilaçlar ve ankisiyete bozukluğunu tedavi edici ilaçlar ile takviye edilmektedir. Ayrıca hipnoz ile altta yatan bir çocukluk korkusu da araştırılarak tedavi sağlanabilmektedir. Eğer klostorfobiniz varsa; bir ruh sağlığı uzmanına gitmeniz bu korkuyu yenmenizi sağlamak için önemlidir.