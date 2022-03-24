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Koç Holding, çalışanlara yönelik yenilikçi bir uygulamayı hayata geçirdiğini duyurdu. Koç Topluluğu çalışanlarının istedikleri gün, istedikleri yerden çalışabilmelerine olanak sağlayan 'Office Free' uygulaması ile, aynı zamanda, İstanbul’dan Ankara’ya, Eskişehir’den Bursa’ya, Antalya’dan İzmir’e Türkiye’nin dört bir yanındaki 40’tan fazla Koç şirketinin ofislerinin topluluk çalışanlarının kullanımına açıldığı kaydedildi.

Kişiselleştirilmiş hibrit bir çalışma deneyimi sunan Office Free uygulamasının, Koç Topluluğu çalışanlarına kendi çalışma ortamlarını seçme ve kişiselleştirme imkânı da sağladığı aktarıldı.

YÖNETİCİ ONAYI GEREKMİYOR

Çalışanlar, işlerinin gerekliliklerine göre tercihine göre evden, kafeden, kendi ofislerinden veya isterlerse farklı bir Koç şirketinin ofisinden çalışabiliyorlar. Bu tercihlerini herhangi bir yönetici onay mekanizması olmadan, Office Free rezervasyon platformu üzerinden günlük, haftalık ya da aylık şekilde organize edebiliyorlar.

Çalışanlar istedikleri ofisten masa ve donanım tercihlerine kadar kişiselleştirebiliyor. Ayrıca, Office Free uygulamasıyla birlikte çalışanlar, işlerinin gerekliliklerine göre uzaktan çalışacakları günleri kendileri belirlerken, uygun roller 5 güne kadar uzaktan çalışabiliyor.

Uygulama kapsamında çalışanlara günlük öğle yemeği desteği ile aylık internet paketi de sağlanıyor. Önümüzdeki dönemde, Office Free platformu üzerinden servis, iş yeri hekimi, spor salonu, kuaför, otopark ve toplantı odası rezervasyonu gibi yeni özelliklerin de devreye alınması hedefleniyor.

'ORTAK ÇALIŞMA ALANI SAYISI 100'E ÇIKACAK'

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Koç Holding İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanı Özgür Burak Akkol, "Office Free ile çalışma arkadaşlarımıza uzaktan çalışma tercihlerini yapabilme özgürlüğünün yanı sıra, istedikleri herhangi bir şirket ofisinde çalışma imkânı da sağlayarak, alışılagelmiş hibrit çalışma modelinin ötesinde bir deneyim sunuyoruz. Hali hazırda 45 noktada ortak çalışma alanları oluşturduk. Bu sayıyı yurt dışı ofislerimizle birlikte 100’e çıkarmayı hedefliyoruz. Sadece Koç Topluluğu Spor Kulübü yerleşkemizde 3 adet Office Free alanımız var, bu lokasyona 2 ofis daha ekleyeceğiz" dedi.

Projeyi hayata geçirmeden önce yaptıkları araştırmalardan da çarpıcı sonuçlar elde ettiklerini belirten Akkol, "Uzaktan çalışmayı deneyimleyen çalışma arkadaşlarımıza ve yöneticilerimize sorduğumuzda, çalışma verimliliği, motivasyon ve deneyim açısından iş yerinde çalışmaya kıyasla yüzde 80’in üzerinde bir memnuniyet söz konusu. Bununla birlikte, araştırmalara göre 2000’den sonra doğanların uzaktan çalışma isteği yüzde 80’in üzerinde. Bu istek bizim için son derece önemli çünkü Koç Topluluğu’ndaki 105 binin üzerindeki çalışma arkadaşlarımızın yaş ortalaması 36, Y ve Z jenerasyonu çalışan oranımız ise yüzde 74. Biz de tüm bu beklenti ve içgörüler doğrultusunda, bu proje ile yüzde 70’inden fazlası genç kuşaktan oluşan çalışma arkadaşlarımıza ihtiyaç duydukları çalışma deneyimini sunuyoruz" ifadelerini kullandı.