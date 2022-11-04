Koç Holding'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, küresel ekonomiye ilişkin belirsizliklerin devam ettiği yılın üçüncü çeyreğinde yatırımları ve değer yaratma odaklı iş anlayışını kararlılıkla sürdürdüklerini kaydetti.

Koç Topluluğu olarak sağlıklı bilanço, kuvvetli likidite, geniş tedarik zinciri, çeşitlendirilmiş portföy yapısı, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarındaki öncü uygulamalar ve çalışanların üstün gayretleri ile yılın ilk 9 ayında başarılı sonuçlar elde ettiklerini aktaran Çakıroğlu, "Her fırsatta dile getirdiğim üzere başarılarımızı hiçbir zaman sadece finansal sonuçlardan ibaret görmüyoruz. Ülkemizin geleceğine olan kuvvetli inancımızla, yatırımlarımıza kararlılıkla ve hız kesmeden devam ediyoruz. Yılın ilk 9 ayında gerçekleştirdiğimiz 24,1 milyar TL’lik kombine yatırım ile son 5 yılda yaptığımız toplam yatırım 72,6 milyar TL’ye ulaştı. Yılın geri kalan döneminde ihtiyatlı bir yaklaşımla faaliyetlerimizi sürdürürken, ülkemiz ve Topluluğumuz için değer yaratmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Topluluk olarak insanı odağına alan bir yaklaşımla eşitlik ve kapsayıcılığı merkeze alarak hareket ettiklerini bildiren Çakıroğlu, “Sahip olduğumuz bu anlayışın hem ülkemizde hem de küresel çapta takdir görmesi bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Forbes’un ‘Dünyanın En İyi İşverenleri’ araştırmasında altı yıldır üst üste Türkiye’nin bir numaralı işvereni seçilmemiz bunun en önemli göstergesi. Ayrıca yine dünyanın en büyük şirketlerinin listelendiği Fortune Global 500’de bu yıl da ülkemizi temsil eden tek şirket olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” şeklinde konuştu.

FORD OTOSAN İLK YÜZDE 100 ELEKTRİKLİ AĞIR TİCARİ ARACI TANITTI

Çakıroğlu, Koç Topluluğu’nun faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde güçlü performansını 2022’nin üçüncü çeyreğinde de devam ettirdiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Küresel büyümesini emin adımlara sürdüren Arçelik, 2019’da giriş yaptığı Bangladeş’te rekabet gücünü artırmasına katkı sağlayacak yeni bir beyaz eşya üretim tesisinin temelini attı. Dünyada pek çok pazarda markalarıyla liderliğini koruyan Arçelik, tüm iş süreçlerini sürdürülebilirlik odağında dönüştürmeye de devam ediyor. Romanya’nın Ulmi kentindeki çamaşır makinesi fabrikası, Dünya Ekonomik Forumu tarafından verilen ‘Sustainability Lighthouse’ unvanına layık görüldü. Fabrikamız, enerji ve su verimliliğini artırmak için yenilikçi teknolojileri kullanarak sürdürülebilir üretime öncülük ediyor.

Türk otomotiv sanayinin ihracat şampiyonu Ford Otosan ise çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarında daha fazla fayda yaratma amacıyla uzun dönemli sürdürülebilirlik hedeflerini paylaştı. Otomotiv ekosisteminde dönüşümün öncüsü olma yolunda güçlü, kapsamlı ve kararlı adımları içeren bu hedeflerin 2050 yılında karbon nötr olma hedefimize önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Ford Motor Company’nin Romanya'daki Craiova fabrikasının Ford Otosan bünyesine katılmasıyla birlikte, elektrikli araçlar alanındaki çalışmalarımız da hız kazandı. Ford Otosan’ın global markası Ford Trucks, Türkiye’de geliştirilen ve üretilen ilk yüzde 100 elektrikli ağır ticari aracı tanıttı. Yurt içi traktör pazarındaki liderliğini koruyan TürkTraktör’de traktör dışı iş alanlarından gelen katkı artarken, Tofaş ise toplam pazardaki açık ara liderliğini, Egea’nın başarılı performansıyla pekiştirdi.”

Yapı Kredi'nin ülke ekonomisine sağladığı katkıyı bu dönemde de sürdürdüğünü dile getiren Çakıroğlu, "Türk lirası mevduat tabanını pekiştiren bankamız, KOBİ’lere sağladığı sınırsız desteğin yanı sıra bireysel bankacılık alanında attığı güçlü adımlarla da sektöründe adından söz ettirmeye devam ediyor. Fintech alanında ise yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Ülkemizin en inovatif şirketleri arasında yer alan ve her gün 6 milyona yakın işlemi güvenle yöneten Token, iştiraki Token Ödeme Hizmetleri ve E-Para AŞ ile Ödero markası altında ödeme hizmetleri vermeye başladı. Token, fiziksel ödeme cihazlarındaki sektör liderliği ile tecrübesini, online ödeme ve elektronik para tarafına taşıyarak uçtan uca bir ödeme deneyimi sağlayacak." şeklinde konuştu.

2007 YILINDAN BERİ İSTANBUL BİENAL'İ SPONSORLUĞU DEVAM EDİYOR

Entek’in Tüpraş’a devrine ilişkin sürecin tamamlandığını hatırlatan Çakıroğlu, “Tüpraş'ın stratejik dönüşüm yolculuğundaki attığı bu önemli adım şirketin üretim portföyüne ve ülkemizin temiz enerji geleceğine ciddi bir ivme kazandıracak. Aygaz’ın LPG temini, dolumu ve dağıtımı yapmak üzere Bangladeşli United Enterprises & Co. Ltd ile kurduğu ortak girişim United Aygaz ise ağustos ayı itibarıyla Bangladeş LPG pazarında satışa başladı.” ifadelerini kullandı.

Çakıroğlu, İstanbul’u çağdaş sanatın buluşma noktası haline getiren İstanbul Bienali’nin 2007 yılından bu yana Koç Holding sponsorluğunda düzenlendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"17 Eylül-20 Kasım tarihlerinde gerçekleşen İstanbul Bienali ile pandemi sebebiyle bir süredir sekteye uğrayan kültür ve sanat hayatının yeniden canlandığını görmek hepimizi çok mutlu etti. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ömer Koç tarafından yapılan açıklamayla 2007 yılından bu yana sürdürdüğümüz İstanbul Bienali sponsorluğumuzu 2036’ya kadar uzatma kararı aldığımızı da bu bienal vesilesiyle duyurduk. Bienal’e uzun soluklu sponsorluk desteği veren bir kurum olarak, çağdaş sanatın çok daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sunmaktan gurur duyuyoruz.

Ülkemizi geleceğin dünyasında daha da itibarlı konumuna taşıyacak en önemli alan hiç kuşkusuz eğitim. Vehbi Koç Vakfı’nın sürdürülebilir ve çarpan etkisi yüksek modelleriyle, Türkiye’nin aydınlık yarınlarına hizmet edecek eğitim yatırımlarını gerçekleştirmeyi sürdürüyoruz. Bu anlayışla 34 yıl önce kurulan ve üstün standartlarıyla uluslararası çapta başarılı öğrenciler yetiştiren Koç Okulu’nun ülkemize ve dünyaya örnek olacak bir okul yaratma vizyonuyla tasarlanan yeni lise binasının açılışını gerçekleştirdik."